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Ірина Білик та гітарист гурту Green Grey висловилися про події в Нагірному Карабахі

21 вересня 2023 09:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ірина Білик та гітарист гурту Green Grey висловилися про події в Нагірному Карабахі
Співачка Ірина Білик. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні у Нагірному Карабаху проводились так звані локальні антитерористичні заходи Азербайджану. Війська Вірменії втратили позиції, авто та збройні установки. Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв офіційно заявив, що країна відновила свою територіальну цілісність. 

Це публічно підтримали у своїх соцмережах співачка Ірина Білик та гітарист гурту Green Grey Дизель. 

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Співачка зазначила, що вона як  Народна артистка України висловлює підтримку Азербайджану та його народу Азербайджану. Про Вірменію 53-річна артистка не сказала жодного слова, коли згадувала про гуманітарну допомогу Азербайджану українцям.

Відзначимо, що третій офіційний (і п’ятий по факту) чоловік Білик був російський продюсер, фотограф і художник азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Від нього за допомогою сурогатного материнства Ірина народила сина Табріза.

"Азербайджан, борючись з проросійськими реваншистами та сепаратистами, проводить "контртерористичні заходи" на своїй території. Так само як Україна зараз проводить контрнаступ на своїй території.... Хочу нагадати що Міністерство закордонних справ України офіційно засудило так звані "Вибори" у сепаратистському анклаві Карабаху, що відбулися 9 вересня. І висловило підтримку суверенітету та територіальній цілісності Азербайджану", — заявила Білик. 

Реакція Дизель з Green Grey на події в Нагірному Карабаху

Гітарист популярного рок-гурту записав та опублікував звернення російською мовою. В ньому він зазначив, що в України та Азербайджану спільний ворог — сепаратизм. 

"Я вітаю Азербайджан з завершенням проведення контртерористичних заходів та перемогою. Я уважно стежив за новинами. Ось так виглядає еталонний військовий конфлікт. Це круто. На все пішло 23 години", — заявив музикант.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Єревані тривають сутички між поліцією та протестувальниками. Також ми розповідали,  чому на шоумена Славу Дьоміна образилася Ірина Білик.

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