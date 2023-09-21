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Ирина Билык и гитарист группы Green Grey высказались о событиях в Нагорном Карабахе

21 сентября 2023 09:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ирина Билык и гитарист группы Green Grey высказались о событиях в Нагорном Карабахе
Певица Ирина Билык. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в Нагорном Карабахе  проводились так называемые локальные антитеррористические меры Азербайджана. Войска Армении потеряли позиции, автомобили и вооруженные установки. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев официально заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.

Это публично поддержали в своих соцсетях певица Ирина Билык и гитарист группы Green Grey Дизель.

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Певица отметила, что она, как Народная артистка Украины, выражает поддержку Азербайджану и его народу. Об Армении 53-летняя артистка не сказала ни слова, когда вспоминала про гуманитарную помощь Азербайджана украинцам.

Отметим, что третьим официальным (и пятым по факту) мужем Билыком был российский продюсер, фотограф и художник азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. От него с помощью суррогатного материнства Ирина родила сына Табриза.

"Азербайджан борясь с пророссийскими реваншистами и сепаратистами, проводит "контртеррористические мероприятия" на своей территории. Так же как Украина сейчас проводит контрнаступление на своей территории... Хочу напомнить, что Министерство иностранных дел Украины официально осудило так называемые "Выборы" в сепаратистском анклаве Карабаха, состоявшиеся 9 сентября. И выразило поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана", — заявила Билык.

Реакция Дизель из Green Grey на события в Нагорном Карабахе

Гитарист популярной рок-группы записал и опубликовал обращение на русском языке. В нем он отметил, что у Украины и Азербайджана общий враг — сепаратизм.

"Я поздравляю Азербайджан с завершением проведения контртеррористических мероприятий и победой. Я внимательно следил за новостями. Вот так выглядит эталонный военный конфликт. Это круто. На все ушло 23 часа", заявил музыкант.

Напомним, ранее мы писали, что в Ереване продолжаются столкновения между полицией и протестующими. Также мы рассказывали, почему на шоумена Славу Демина обиделась Ирина Билык.

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