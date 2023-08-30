Чому Ірина Білик образилася на Славу Дьоміна – до чого тут Юрій Нікітін

Український ведучий Слава Дьомін на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український блогер та ведучий Слава Дьомін відверто розповів про своє спілкування зі співачкою та народною артисткою України Іриною Білик. Український ведучий зізнався, що відома виконавиця образилася на нього та перестала з ним спілкуватися.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Український ведучий зізнався, що Ірина Білик образилася на нього через одне інтерв’ю. Виявляється, народна артистка України розгнівалася через інтерв’ю, яке Слава Дьомін записав не так давно з українським продюсером Юрієм Нікітіним.

Під час інтерв’ю український ведучий поцікавився у продюсера, чому після того, як він розлучився з Іриною Білик, в неї більше не було нових хітів. Втім, Слава Дьомін стверджує, що це було питання особисто від нього, щоб інтерв’ю було цікавим.

"Це моя особиста думка, моє особисте питання. Мені було це цікаво. Ірина Білик так не вважала, і її це образило. Але моя робота — поставити гостре запитання гостю, щоб інтерв'ю було цікаве, а не просто якесь таке притворне і ні про що", — зазначив Слава Дьомін.

Стосунки Юрія Нікітіна та Ірини Білик

Відомо, що український продюсер мав стосунки зі співачкою Іриною Білик, яка була його першою артисткою. Він згадав, що все в них починалося зі співпраці. Але Юрій Нікітін стверджує, що на початку в них не все так добре було.

Українська співачка Ірина Білик і продюсер Юрій Нікітін під час стосунків. Фото: ТСН

"Ми не заробляли перші п'ять років! Перші гроші з'явилися через п'ять років. Це був просто ентузіазм. Віра в успіх. І жодних грошей", — зазначав український продюсер, згадуючи перше знайомство з народною артисткою України.

Втім, їм обом вдалося зробити так, щоб Ірина Білик стала справжньою суперзіркою та уже у 1997 році продала 500 тисяч копій альбому "Фарби". Юрій стверджує, що спочатку їхні стосунки допомагали в роботі, але потім почали їй заважати.

Після восьмирічного шлюбу вони обидва зрозуміли, що щось в їхньому житті не так. Тому на піку кар’єри Ірини Білик вона розлучилася з продюсером, але продовжила з ним працювати.

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