Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Юлія Саніна поділилася враженнями від розмови з королем Чарльзом на відкритті Євробачення arrow

Юлія Саніна поділилася враженнями від розмови з королем Чарльзом на відкритті Євробачення

26 квітня 2023 23:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Юлія Саніна поділилася враженнями від розмови з королем Чарльзом на відкритті Євробачення
Чарльз III, Камілла та ведучі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Король Великої Британії Чарльз III разом із дружиною, королевою-консортом Каміллою, офіційно запалив вогні арени Liverpool, щоб показати світові, який вигляд матиме сцена "Євробачення-2023".

Чарльз III поспілкувався з організаторами та ведучими цьогорічного шоу. Серед них голова делегації України на "Євробаченні" Оксана Скибінська та ведуча "Євробачення-2023" від України — фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Своїми враженнями від королевської особи вона поділилася у Tik Tok.

Читайте також:

"Зустрілася я з його Величністю. Ми мали, навіть, невеличку розмову. Говорили про Україну. Загалом відчуття настільки теплі, дуже приємно", — зізналася Юлія Саніна.

 

Зазначимо, що 67-й Пісенний конкурс "Євробачення" Ліверпуль прийматиме у травні.

Чарльз III жартує з ведучими "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Представником України на "Євробаченні-2023" є гурт TVORCHI, який одразу потрапляє у гранд-фінал шоу 13 травня, де виступить з оновленою версією пісні "Heart of Steel" під номером 19. 

Півфінали "Євробачення-2023" відбудуться на арені Liverpool 9 й 11 травня. Україна голосуватиме у другому півфіналі конкурсу, в ньому ж глядачам покажуть попередньо записані кадри з генеральної репетиції виступу гурту TVORCHI.

Нагадаємо, в англійському місті Ліверпуль офіційно відкрили сцену пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Британський монарх Чарльз III разом з дружиною, королевою-консорт Каміллою під час урочистої церемонії увімкнули світло на концертному майданчику.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB