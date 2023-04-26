Юлія Саніна поділилася враженнями від розмови з королем Чарльзом на відкритті Євробачення

Чарльз III, Камілла та ведучі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Король Великої Британії Чарльз III разом із дружиною, королевою-консортом Каміллою, офіційно запалив вогні арени Liverpool, щоб показати світові, який вигляд матиме сцена "Євробачення-2023".

Чарльз III поспілкувався з організаторами та ведучими цьогорічного шоу. Серед них голова делегації України на "Євробаченні" Оксана Скибінська та ведуча "Євробачення-2023" від України — фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Своїми враженнями від королевської особи вона поділилася у Tik Tok.

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"Зустрілася я з його Величністю. Ми мали, навіть, невеличку розмову. Говорили про Україну. Загалом відчуття настільки теплі, дуже приємно", — зізналася Юлія Саніна.

Зазначимо, що 67-й Пісенний конкурс "Євробачення" Ліверпуль прийматиме у травні.

Чарльз III жартує з ведучими "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Представником України на "Євробаченні-2023" є гурт TVORCHI, який одразу потрапляє у гранд-фінал шоу 13 травня, де виступить з оновленою версією пісні "Heart of Steel" під номером 19.

Півфінали "Євробачення-2023" відбудуться на арені Liverpool 9 й 11 травня. Україна голосуватиме у другому півфіналі конкурсу, в ньому ж глядачам покажуть попередньо записані кадри з генеральної репетиції виступу гурту TVORCHI.

Нагадаємо, в англійському місті Ліверпуль офіційно відкрили сцену пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Британський монарх Чарльз III разом з дружиною, королевою-консорт Каміллою під час урочистої церемонії увімкнули світло на концертному майданчику.