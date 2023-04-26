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Юлия Санина поделилась впечатлениями от разговора с королем Чарльзом на открытии Евровидения

26 апреля 2023 23:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Юлия Санина поделилась впечатлениями от разговора с королем Чарльзом на открытии Евровидения
Чарльз III, Камилла и ведущие "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Король Великобритании Чарльз III вместе с женой, королевой-консортом Камиллой, официально зажег огни арены Liverpool, чтобы показать миру, как будет выглядеть сцена "Евровидения-2023".

Чарльз III пообщался с организаторами и ведущими шоу. Среди них глава делегации Украины на "Евровидении" Оксана Скибинская и ведущая "Евровидения-2023" от Украины — фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Своими впечатлениями от общения с королевской особой она поделилась в Tik Tok.

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"Встретилась я с его Величеством. Мы имели даже небольшой разговор. Говорили об Украине. В общем, ощущения настолько теплые, очень приятно", — призналась Юлия Санина.

 

Отметим, что 67-й песенный конкурс "Евровидения" Ливерпуль будет принимать в мае.

Чарльз III шутит с ведущими "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Представитель Украины на "Евровидении-2023" — группа TVORCHI, которая сразу попадает в гранд-финал шоу 13 мая, где выступит с обновленной версией песни "Heart of Steel" под номером 19.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BBC Eurovision (@bbceurovision)

Полуфиналы Евровидения-2023 пройдут на арене Liverpool 9 и 11 мая. Украина будет голосовать во втором полуфинале конкурса, в нем же зрителям покажут предварительно записанные кадры по генеральной репетиции выступления группы TVORCHI.

Напомним, в английском городе Ливерпуль официально открыли сцену песенного конкурса "Евровидение-2023". Британский монарх Чарльз III вместе с супругой, королевой-консорт Камиллой во время торжественной церемонии включили свет на концертной площадке.

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