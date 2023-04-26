Юлия Санина поделилась впечатлениями от разговора с королем Чарльзом на открытии Евровидения

Чарльз III, Камилла и ведущие "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Король Великобритании Чарльз III вместе с женой, королевой-консортом Камиллой, официально зажег огни арены Liverpool, чтобы показать миру, как будет выглядеть сцена "Евровидения-2023".

Чарльз III пообщался с организаторами и ведущими шоу. Среди них глава делегации Украины на "Евровидении" Оксана Скибинская и ведущая "Евровидения-2023" от Украины — фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Своими впечатлениями от общения с королевской особой она поделилась в Tik Tok.

Читайте также:

"Встретилась я с его Величеством. Мы имели даже небольшой разговор. Говорили об Украине. В общем, ощущения настолько теплые, очень приятно", — призналась Юлия Санина.

Отметим, что 67-й песенный конкурс "Евровидения" Ливерпуль будет принимать в мае.

Чарльз III шутит с ведущими "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Представитель Украины на "Евровидении-2023" — группа TVORCHI, которая сразу попадает в гранд-финал шоу 13 мая, где выступит с обновленной версией песни "Heart of Steel" под номером 19.

Полуфиналы Евровидения-2023 пройдут на арене Liverpool 9 и 11 мая. Украина будет голосовать во втором полуфинале конкурса, в нем же зрителям покажут предварительно записанные кадры по генеральной репетиции выступления группы TVORCHI.

Напомним, в английском городе Ливерпуль официально открыли сцену песенного конкурса "Евровидение-2023". Британский монарх Чарльз III вместе с супругой, королевой-консорт Камиллой во время торжественной церемонии включили свет на концертной площадке.