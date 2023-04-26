Чарльз III, Камілла та Юлія Саніна з ведучими конкурсу офіційно відкрили сцену "Євробачення-2023"

Британський монарх Чарльз III та королева-консорт Камілла на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В англійському місті Ліверпуль офіційно відкрили сцену пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Британський монарх Чарльз III разом з дружиною, королевою-консорт Каміллою під час урочистої церемонії увімкнули світло на концертному майданчику.

Фото та відео з події, на якій була присутня й українська співачка Юлія Саніна, з’являються в соцмережах.

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Подробиці церемонії

На M&S Bank Arena у Ліверпулі відсьогодні буде яскраво. До останнього, організатори "Євробачення" показували лише макети сцени. Тепер же шанувальники конкурсу побачили реальні сцену, зону для учасників, трибуни та оформлення комплексу в цілому.

M&S Bank Arena в Ліверпулі, де пройде "Євробачення-2023". Фото: Twitter/atSimplethings

Чарльз III з Каміллою на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Чарльз III з Каміллою на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Do you want to see what the #Eurovision stage will look like?

King Charles and the Queen Consort have just flicked the switch and lit it up for the first time at the @MandSBankArena 🤩 pic.twitter.com/RrCdpb3Yh9 — BBC Radio Merseyside (@bbcmerseyside) April 26, 2023

Чарльз III разом з дружиною, королевою-консорт Каміллою дотиком своїх королівських рук увімкнули світло на концертному майданчику. А після поспілкувалися з ведучими шоу, серед яких є й фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна.

Разом з нею та британськими монархами на сцені позували перед камерами зірка "Євробачення" у Великій Британії Грем Нортон, відома акторка, зірка серіалу Тед Лассо Ханна Веддінгхем та телеведуча, співачка Аліша Діксон.

Чарльз III, Камілла та ведучі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Чарльз III жартує з ведучими "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Разом з ними фронтвумен THE HARDKISS проведе 67-й пісенний конкурс "Євробачення-2023" перед 160-мільйонною аудиторією з усього світу лише через кілька днів після коронації Чарльза III, яка відбудеться 6 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко прокоментував скандал навколо "Євробачення-2023" та Руслани Лижичко, яку не позвали на конкурс. Також ми розповідали, яку пісню Alyosha виконає разом з британською артисткою на "Євробаченні-2023".