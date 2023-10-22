Юрій Ткач пояснив, чому він розважав на весіллі фігуранта "п'яних вечірок" та де діне гонорар

Олег Захаров та актор Юрій Ткач. Фото: соцмережі

Нещодавно фігурант Олег Захаров, якого підозрювали в домаганні до дівчат, одружився під Львовом. Ведучим події став український комік і актор Юрій Ткач. Він вперше прокоментував, чому вів весілля фігуранта та куди витратить гонорар.

Про це Юрій Ткач написав в Instagram.

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Весілля скандального блогера

Ткач зізнався, що дізнався про скандальне минуле нареченого лише після розголосу в мережі.

"На превеликий жаль, про його скандальний бекграунд ні я, ні моє оточення реально не знало. А дізнався про цю гучну справу, тільки зі вчорашніх публікацій", — наголосив він.

Актор розповів, що, приймаючи комерційні замовлення, він разом з дружиною-менеджеркою запитують, чи дотичні люди до політики, у яких він проводитиме весілля. Також йому важлива позиція щодо війни Росії в Україні.

"Водночас прізвища, профайли наречених чи будь-яка інша персональна інформація не завжди буває нам відома. Чи заслабкі це фільтри? Вже розуміємо, що так. Чи зроблені висновки? Однозначно, і колеги з ринку мають теж до них дослухатися. Ми живемо та працюємо в умовах великої війни, і як публічні люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, маємо дуже обережно ставитися до всього, що робимо", — зазначив Ткач.

Він визнав ситуацію ганебною. Ткач пообіцяв, що такого більше не повториться. За його словами, гонорар він передасть на потреби ЗСУ.

"Щодо гонорару за це весілля — вже сьогодні передаю військовим "мавік" і "старлінк", які в тому числі були придбані за цей гонорар", — зазначив Ткач.

Допис Ткача. Фото: скриншот

Реакція Єфросиніної

Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна також прокоментувала скандальне весілля.

"З якого на**й біса ці ґвалтівники взагалі ще на волі? Що с**а із судами в країні? Як так їх притягали та розслідували, що око в них не сіпнулося ще закотити ганебно показове весілля?" — наголосила вона.

За її словами, Ткач повинен висловитися.

Допис Єфросиніної. Фото: скриншот

Нагадаємо, взимку країну шокувала історія про хлопців, які влаштовували вечірки та запрошували туди дівчат. Юнаки у столиці споювали дівчат алкоголем з наркотичною речовиною, а потім — ґвалтували. Учасниками скандалу зайнялися правоохоронні органи, але деякі з підозрюваних продовжують насолоджуватися життям.