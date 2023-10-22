Юрий Ткач объяснил, почему развлекал на свадьбе фигуранта "пьяных вечеринок" и что с гонораром

Олег Захаров и актер Юрий Ткач. Фото: соцсети

Недавно фигурант Олег Захаров, которого подозревали в домогательствах к девушкам, женился под Львовом. Ведущим события стал украинский комик и актер Юрий Ткач. Он впервые прокомментировал, почему вел свадьбу фигуранта и куда потратит гонорар.

Об этом Юрий Ткач написал в Instagram.

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Ткач признался, что узнал о скандальном прошлом жениха только после огласки в сети.

"К большому сожалению, о его скандальном бэкграунде ни я, ни мое окружение реально не знало. А узнал об этом громком деле, только из вчерашних публикаций", — подчеркнул он.

Актер рассказал, что, принимая коммерческие заказы, он вместе с женой-менеджером спрашивают, имеют ли отношение к политике люди, у которых он будет проводить свадьбу. Также ему важна позиция относительно войны России в Украине.

"В то же время фамилии, профайлы женихов или любая другая персональная информация не всегда бывает нам известна. Слабоваты ли это фильтры? Уже понимаем, что да. Сделаны ли выводы? Однозначно, и коллеги с рынка должны тоже к ним прислушиваться. Мы живем и работаем в условиях большой войны, и как публичные люди, которые несут на себе ответственность перед общественностью, должны очень осторожно относиться ко всему, что делаем", — отметил Ткач.

Он признал ситуацию позорной. Ткач пообещал, что такого больше не повторится. По его словам, гонорар он передаст на нужды ВСУ.

"Относительно гонорара за эту свадьбу — уже сегодня передаю военным "мавик" и "старлинк", которые в том числе были приобретены за этот гонорар", — отметил Ткач.

Пост Ткача. Фото: скриншот

Реакция Ефросининой

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина также прокомментировала скандальную свадьбу.

"С какого на**й черта эти насильники вообще еще на свободе? Что с**а с судами в стране? Как так их привлекали и расследовали, что глаз у них не дернулся еще закатить позорно показательную свадьбу?" — подчеркнула она.

По ее словам, Ткач должен высказаться.

Пост Ефросининой. Фото: скриншот

Напомним, зимой страну шокировала история о парнях, которые устраивали вечеринки и приглашали туда девушек. Юноши в столице спаивали девушек алкоголем с наркотическим веществом, а потом насиловали. Участниками скандала занялись правоохранительные органы, однако некоторые из подозреваемых продолжают наслаждаться жизнью.