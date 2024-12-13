Кім Кардаш'ян з'явилась на публіці зі зламаною ногою

Із гіпсом та на підборах — Кім Кардаш'ян відкрила новий бутик
Власниця бренду Skims Кім Кардаш'ян не дозволила зламаній нозі завадити її планам. Бізнесвумен відвідала відкриття свого нового бутика в Нью-Йорку в ефектному образі.
Про це пише Page Six.
Кім Кардаш'ян розвиває бізнес в Нью-Йорку
Зірка шоу "Кардаш'яни" здивувала ефектною появою на самокаті із спеціально налаштованою підставкою.
Для виходу під час відкриття нового бутику власного бренду одягу Кардаш'ян обрала шкіряний комбінезон молочного кольору з глибоким декольте та угги в тон, які згодом перевзула на підбори. Кім, попри травму, перебувала в доброму гуморі.
Кардаш'ян доповнила свій образ білою міні-сумочкою та манікюром із довгими нігтями із логотипом Skims.
Раніше доньки Кім Кардаш'ян знялися у кліпі відомого репера.
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