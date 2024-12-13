Кім Кардаш'ян з'явилась на публіці зі зламаною ногою

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Власниця бренду Skims Кім Кардаш'ян не дозволила зламаній нозі завадити її планам. Бізнесвумен відвідала відкриття свого нового бутика в Нью-Йорку в ефектному образі.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Кім Кардаш'ян розвиває бізнес в Нью-Йорку

Зірка шоу "Кардаш'яни" здивувала ефектною появою на самокаті із спеціально налаштованою підставкою.

Для виходу під час відкриття нового бутику власного бренду одягу Кардаш'ян обрала шкіряний комбінезон молочного кольору з глибоким декольте та угги в тон, які згодом перевзула на підбори. Кім, попри травму, перебувала в доброму гуморі.

Кардаш'ян доповнила свій образ білою міні-сумочкою та манікюром із довгими нігтями із логотипом Skims.

Кім Кардаш'ян зі зламаною ногою. Фото: BACKGRID

Кім Кардаш'ян на відкритті бутику Skims. Фото: Andrew Werner

Кім Кардаш'ян у шкіряному комбінезоні. Фото: BACKGRID

Раніше доньки Кім Кардаш'ян знялися у кліпі відомого репера.

Також ми писали, що Хлої Кардаш'ян влаштувала зухвалу фотосесію в образі кролика Playboy.