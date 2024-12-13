Ким Кардашьян появилась на публике со сломанной ногой

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Обладательница бренда Skims Ким Кардашьян не позволила сломанной ноге помешать ее планам. Бизнесвумэн посетила открытие своего нового бутика в Нью-Йорке в эффектном образе.

Об этом пишет Page Six.

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Для выхода на открытии нового бутика собственного бренда одежды, Кардашьян выбрала кожаный комбинезон молочного цвета с глубоким декольте и угги в тон, которые впоследствии переобула на каблуки. Ким, несмотря на травму, находилась в хорошем настроении.

Кардашьян дополнила свой образ белой мини-сумочкой и маникюром с длинными ногтями с логотипом Skims.

Ким Кардашьян со сломанной ногой. Фото: BACKGRID

Ким Кардашьян на открытии бутика Skims. Фото: Andrew Werner

Ким Кардашьян в кожаном комбинезоне. Фото: BACKGRID

Ранее дочери Ким Кардашьян снялись в клипе известного рэпера.

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