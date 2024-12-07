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З гіпсом та на милицях — Кім Кардаш'ян серйозно травмувалася

7 грудня 2024 11:44
Марія Покровська - Редактор
Кім Кардаш'ян зламала ногу напередодні свят — фото
Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian
Марія Покровська - Редактор

Американська світська левиця та бізнесвумен Кім Карадш'ян змусила шанувальників хвилюватися. Зірка показалася на милицях та із гіпсом на нозі.

Світлину знаменитість опублікувала в Instagram

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Неприємний інцидент трапився зі зіркою напередодні різдвяних свят. На фото, яким Кім поділилася у блогу, вона показала свою ногу у спеціальному ортезі та милиці поруч.

"Довбане життя. Зламана нога до свят", — написала Кардаш'ян.

Кім Кардаш'ян зламала ногу
Кім Кардаш'ян зламала ногу. Фото: instagram.com/kimkardashian

Як саме знаменитість отримала таку серйозну травму, вона поки що не розповіла. Однак шанувальники припускають, що Кім зламала ногу під час їзди на мотоциклі. 

Днями зірка поділилася фото, на який у самих лише колготках та на підборах, каталася на байку.

Кім Кардаш'ян на мотоциклі
Кім Кардаш'ян на мотоциклі. Фото: instagram.com/kimkardashian

Раніше доньки Кім Кардаш'ян знялися у кліпі відомого репера.

Також ми писали, що Хлої Кардаш'ян влаштувала зухвалу фотосесію в образі кролика Playboy.

Кім Кардашян закордонні зірки травма соцмережі перелом

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