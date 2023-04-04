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Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт пів року не можуть продати свій маєток: яка ціна

4 квітня 2023 19:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська світська левиця, бізнесвумен, зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер разом зі своїм хлопцем, репером Тревісом Скоттом в жовтні минулого року виставили на продаж свій маєток в Беверлі-Гіллз. Попри зіркові імена потенційні покупці не поспішають платити суму, яку хочуть знаменитості. 

Про це повідомляє видання People.

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Подробиці 

Кайлі та Тревіс придбали розкішний маєток чотири роки тому за 13,5 мільйона доларів. Втім, в ньому зараз зіркова родина не проживає. Молоді мільйонери вирішили не тільки повернути гроші, але й заробити. Що цілком нормально: зіркові будинки завжди в ціні. 

Дженнер та Скотт спочатку виставили будинок із сімома спальнями та десятьма ванними кімнатами за 21,9 мільйона доларів. Втім, їм довелось знизити  ціну на свою нерухомість до 19,9 мільйона доларів у надії все ж таки знайти покупця та відбити інвестиції. 

Захований за приватною закритою під'їзною дорогою в елітному районі, маєток розташований на схилі пагорба з краєвидами на горизонт Лос-Анджелеса. Побудований 1971 року. Сучасна архітектура компенсується теплим, витонченим стилем у всьому інтер’єрі.

У будинку є вільні простори з вікнами від підлоги до стелі, імпортним каменем, дубовою підлогою та іншими контрастними акцентами. Також є шикарний домашній кінотеатр. На території розташований гостьовий будинок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кайлі Дженнер втратила титул найпопулярнішої жінки в Instagram. Також ми розповідали, що Кайлі Дженнер вперше показала обличчя сина та розсекретила його ім'я.

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