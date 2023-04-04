Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт пів року не можуть продати свій маєток: яка ціна
Американська світська левиця, бізнесвумен, зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер разом зі своїм хлопцем, репером Тревісом Скоттом в жовтні минулого року виставили на продаж свій маєток в Беверлі-Гіллз. Попри зіркові імена потенційні покупці не поспішають платити суму, яку хочуть знаменитості.
Про це повідомляє видання People.
Подробиці
Кайлі та Тревіс придбали розкішний маєток чотири роки тому за 13,5 мільйона доларів. Втім, в ньому зараз зіркова родина не проживає. Молоді мільйонери вирішили не тільки повернути гроші, але й заробити. Що цілком нормально: зіркові будинки завжди в ціні.
Дженнер та Скотт спочатку виставили будинок із сімома спальнями та десятьма ванними кімнатами за 21,9 мільйона доларів. Втім, їм довелось знизити ціну на свою нерухомість до 19,9 мільйона доларів у надії все ж таки знайти покупця та відбити інвестиції.
Захований за приватною закритою під'їзною дорогою в елітному районі, маєток розташований на схилі пагорба з краєвидами на горизонт Лос-Анджелеса. Побудований 1971 року. Сучасна архітектура компенсується теплим, витонченим стилем у всьому інтер’єрі.
У будинку є вільні простори з вікнами від підлоги до стелі, імпортним каменем, дубовою підлогою та іншими контрастними акцентами. Також є шикарний домашній кінотеатр. На території розташований гостьовий будинок.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кайлі Дженнер втратила титул найпопулярнішої жінки в Instagram. Також ми розповідали, що Кайлі Дженнер вперше показала обличчя сина та розсекретила його ім'я.