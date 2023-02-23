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Втратила титул найпопулярнішої жінки в Instagram: хто обійшов Кайлі Дженнер

23 лютого 2023 12:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кайлі Дженнер вже не найпопулярніша жінка в Instagram — хто її випередив
Американська бізнесвумен та світська левиця Кайлі Дженнер
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Щодня деякі знаменитості публікують у своїх соцмережах десятки сторіз та постів у стрічці. Чим більше підписників — тим більше гонорари за рекламні інтеграції. Тривалий час лідеркою серед жінок за кількістю фоловерів в Instagram була американська світська левиця, бізнесвумен, зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер. Втім, вона втратила пальму першості. 

Новини.LIVE розкаже, хто став номер один серед жінок у популярній соціальній мережі.

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Деталі

Американській співачці та акторці Селені Гомес вдалося обігнати Кайлі Дженнер на один мільйон підписників. Зараз за 30-річною зіркою стежать 381 млн користувачів соцмережі. 

Останнім часом Селена стала частіше публікувати контент. Втім, коли вона лікувалась від низки серйозних хвороб, найвідданіші підписники не пішли від неї. 

Також неподалік від Селени та Кайлі розташувалися співачка Аріана Гранде (357 млн підписників) та світська левиця, старша сестра Дженнер, Кім Кардаш’ян (346 млн).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кайлі Дженнер зізналась, яка з сестер Кардаш'ян їй найрідніша і з якою майже нічого спільного.

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