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Кайли Дженнер и Тревис Скотт полгода не могут продать свой особняк: какая цена

4 апреля 2023 19:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кайли Дженнер и Тревис Скотт
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская светская львица, бизнесвумен, звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер вместе со своим парнем, рэпером Тревисом Скоттом в октябре прошлого года выставили на продажу свое поместье в Беверли-Хиллз. Несмотря на звездные имена потенциальные покупатели не спешат платить сумму, которую хотят знаменитости.

Об этом сообщает издание People.

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Подробности

Кайли и Тревис приобрели роскошное имение четыре года назад за 13,5 миллиона долларов. Впрочем, в нем сейчас звездная семья не проживает. Молодые миллионеры решили не только вернуть деньги, но и заработать. Что вполне нормально: звездные дома всегда в цене.

Дженнер и Скотт сначала выставили дом с семью спальнями и десятью ванными комнатами за 21,9 миллиона долларов. Впрочем, им пришлось снизить цену на свою недвижимость до 19,9 миллиона долларов в надежде все же найти покупателя и отразить инвестиции.

Скрытый за частной закрытой подъездной дорогой в элитном районе, особняк расположен на склоне холма с видами на горизонт Лос-Анджелеса. Построен в 1971 году. Современная архитектура компенсируется теплым, утонченным стилем во всем интерьере.

В доме есть свободные просторы с окнами от пола до потолка, импортным камнем, дубовым полом и другими контрастными акцентами. Также есть шикарный домашний кинотеатр. На территории расположен гостевой дом.

Напомним, ранее мы писали, что Кайли Дженнер потеряла титул самой популярной женщины в Instagram. Также мы рассказывали, что Кайли Дженнер впервые показала лицо сына и рассекретила его имя.

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