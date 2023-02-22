Хто з сестер Кардаш'ян найрідніша для Кайлі Дженнер, а хто найвіддаленіша

Кайлі Дженнер зізналась, яка з сестер Кардаш'ян їй найрідніша і з якою майже нічого спільного
Наймолодша з сестричок Кардаш’ян, американська бізнесвумен та світська левиця Кайлі Дженнер, з'явилася одразу на двох обкладинках березневого номера італійського видання журналу Vanity Fair. В ньому 25-річна зірка дала відверте інтерв’ю.
Воно опубліковане на сайті видання.
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Кайлі Дженнер розповіла, що її стосунки з Кім Кардаш'ян стали ближчими. Сталося це після того, як обидві сестри пережили розставання з батьками своїх дітей та бойфрендами. Кім розлучилася з батьком своїх чотирьох дітей, одіозним репером Каньє Вестом, і розлучилася з нареченим, коміком Пітом Девідсоном. А Кайлі вже не вперше розійшлася з реп-виконавцем Тревісом Скоттом, від якого в неї є син Ейр і дочка Стормі.
"Кім сильно змінилася останнім часом. У нас тепер дуже близькі стосунки, я телефоную їй першою із сестер, коли мені щось потрібно. Останнім часом ми пережили багато схожих переживань", — розповіла Дженнер.
А ось найменше загальних тем для обговорення у Кайлі з сестрою Кендалл. Дженнер зізналася, що вони дуже різні, але додала, що протилежності притягуються.
До речі, Кайлі позувала на одній з обкладинок топлес, а на іншій — у білому смокінгу та колготках у сітку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кайлі Дженнер вперше показала обличчя сина та розсекретила його ім'я. Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян та співачка Мерая Кері зняли кумедне відео у Tik Tok зі своїми доньками.