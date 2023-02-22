Кто из сестер Кардашьян самая родная для Кайли Дженнер, а кто самая отдаленная

Американский бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер

Самая молодая из сестер Кардашьян, американская бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер, появилась сразу на двух обложках мартовского номера итальянского издания журнала Vanity Fair. В нем 25-летняя звезда дала откровенное интервью.

Оно опубликовано на сайте издания.

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Кайли Дженнер рассказала, что ее отношения с Ким Кардашьян стали ближе. Случилось это после того, как обе сестры пережили расставание с родителями своих детей и бойфрендами. Ким развелась с отцом своих четырех детей, одиозным рэпером Канье Уэстом, и рассталась с женихом, комиком Питом Дэвидсоном. А Кайли уже не в первый раз разошлась с рэп-исполнителем Тревисом Скоттом, от которого у нее есть сын Эйр и дочь Сторми.

"Кем сильно изменилась в последнее время. У нас теперь очень близкие отношения, я звоню ей первой из сестер, когда мне что-то нужно. В последнее время мы пережили много схожих переживаний", — рассказала Дженнер.

А вот меньше всего общих тем для обсуждения у Кайли с сестрой Кендалл. Дженнер призналась, что они очень разные, но добавила, что противоположности притягиваются.

Кстати, Кайли позировала на одной из обложек топлес, а на другой — в белом смокинге и колготках в сетку.

Напомним, ранее мы писали, что Кайли Дженнер впервые показала лицо сына и рассекретила его имя. Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян и певица Мерая Кэри сняли забавное видео в Tik Tok со своими дочерьми.