Kalush Orchestra показали маму Стефанію світові у фіналі "Євробачення-2023"

Гурт Kalush Orchestra на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В англійському Ліверпулі проходить одна з найочікуваніших та популярних музичних подій світу — конкурс "Євробачення-2023". За традицією, шоу відкривають торішні переможці, гурт Kalush Orchestra. Музиканти в яскравих образах виконали свій хіт Stefania.

Новини.LIVE розкаже про зірковий виступ.

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Молоді виконавці, які за останній рік відвідали десятки країн світу, запалили на сцені "Євробачення-2023" в компанії десятків музикантів. На задньому екрані була показана динамічна графіка, на якій також була зображена Стефанія, мама, про яку співає гурт.

Відзначимо, що минулого року Kalush Orchestra встановили рекорд за балами. В Італії українці посіли перше місце та набрали 631 бал, із них від глядачів Україна отримала рекордні 439 балів.

Kalush Orchestra returning to the #Eurovision stage after their triumphant win last year 🫶🇺🇦 pic.twitter.com/ROQeubiWaF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Київ перед фіналом "Євробачення" отримав лист від Лондона.