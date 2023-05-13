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Сердючка, Кароль, Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023"

13 травня 2023 23:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Сердючка, Кароль, Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023"
Співачка Тіна Кароль на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Парад прапорів країн учасниць "Євробачення" — традиційна складова відкриття шоу. Організатори конкурсу в Ліверпулі запросили суперзірок від України, які брали участь в шоу, виступити під час цього інтервалу трансляції. Вєрка Сердючка з бендом, Тіна Кароль, Джамала та гурт Go_A запалили майже на 200 млн аудиторію конкурсу. 

Новини.LIVE розкаже детальніше.

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Першими на сцені з'явився гурт Go_A , який представляв Україну на конкурсі 2021 року та потрапив до ТОП-5. Музиканти виконали свій хіт SHUM. Фронтвумен Катерина Павленко та музиканти з'явились на сцені в білих образах.

Після неї в музичне українське попурі підключилась переможниця "Євробачення-2016". Композицію "1944" добре знають єврофани, вони зустріли артистку бурхлививим оваціями.

Від появи запальної Тіни Кароль сцена "Євробачення-2023" "почервоніла". Артистка лежачи на підлозі виконала Show Me Your Love, з якою підкорювала конкурс далеко 2005 року. За цей час композиція набула нових сенсів, тому Тіна зробила нову версію та запалила з танцюристами. 

Ну і яке свято без Вєрки Сердючки. Саме вона з мамою та бендом закривали яскравий перформанс. 2007 року росіяни почули, що в конкурсній версії замість фрази вигаданою мовою Lasha Tumbai вона заспівала англомовне Russia Goodbye. І це таки сталося — артистка проспівала на всю Європу ці слова. А єврофани підспівували та підтанцьовували. 

Нагадаємо, раніше ми писали,  що співачка Тіна Кароль показала, що відбувається за лаштунками "Євробачення-2023".  Також ми розповідали, що з'явились фото з Вєркою Сердючкою з генпрогону "Євробачення-2023": чим здивує артистка.

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