Сердючка, Кароль, Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023"

Співачка Тіна Кароль на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Парад прапорів країн учасниць "Євробачення" — традиційна складова відкриття шоу. Організатори конкурсу в Ліверпулі запросили суперзірок від України, які брали участь в шоу, виступити під час цього інтервалу трансляції. Вєрка Сердючка з бендом, Тіна Кароль, Джамала та гурт Go_A запалили майже на 200 млн аудиторію конкурсу.

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Першими на сцені з'явився гурт Go_A , який представляв Україну на конкурсі 2021 року та потрапив до ТОП-5. Музиканти виконали свій хіт SHUM. Фронтвумен Катерина Павленко та музиканти з'явились на сцені в білих образах.

Після неї в музичне українське попурі підключилась переможниця "Євробачення-2016". Композицію "1944" добре знають єврофани, вони зустріли артистку бурхлививим оваціями.

Від появи запальної Тіни Кароль сцена "Євробачення-2023" "почервоніла". Артистка лежачи на підлозі виконала Show Me Your Love, з якою підкорювала конкурс далеко 2005 року. За цей час композиція набула нових сенсів, тому Тіна зробила нову версію та запалила з танцюристами.

Ну і яке свято без Вєрки Сердючки. Саме вона з мамою та бендом закривали яскравий перформанс. 2007 року росіяни почули, що в конкурсній версії замість фрази вигаданою мовою Lasha Tumbai вона заспівала англомовне Russia Goodbye. І це таки сталося — артистка проспівала на всю Європу ці слова. А єврофани підспівували та підтанцьовували.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль показала, що відбувається за лаштунками "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що з'явились фото з Вєркою Сердючкою з генпрогону "Євробачення-2023": чим здивує артистка.