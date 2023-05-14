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Kalush Orchestra показали маму Стефанию миру в финале "Евровидения-2023"

14 мая 2023 00:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Kalush Orchestra показали маму Стефанию миру в финале "Евровидения-2023"
Группа Kalush Orchestra на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В английском Ливерпуле проходит одно из самых ожидаемых и популярных музыкальных событий мира — конкурс "Евровидение-2023". По традиции шоу открыли прошлогодние победители, группа Kalush Orchestra. Музыканты в ярких образах исполнили свой хит Stefania.

Новини.LIVE расскажет о звездном выступлении.

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Kalush Orchestra на "Евровидении"

Молодые исполнители, которые за последний год посетили десятки стран мира, зажгли на сцене "Евровидения-2023" в компании десятков музыкантов. На заднем экране была показана динамическая графика, на которой также изображена Стефания, мама, о которой поет группа.

Отметим, что в прошлом году Kalush Orchestra установили рекорд по баллам. В Италии украинцы заняли первое место и набрали 631 балл, из них Украина получила от зрителей рекордные 439 баллов.

Напомним, ранее мы писали, что Верка Сердючка, Тина Кароль, группа Go_A и Джамала мощно открыли финал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Киев перед финалом Евровидения получил письмо от Лондона.

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