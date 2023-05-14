Kalush Orchestra показали маму Стефанию миру в финале "Евровидения-2023"

Группа Kalush Orchestra на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В английском Ливерпуле проходит одно из самых ожидаемых и популярных музыкальных событий мира — конкурс "Евровидение-2023". По традиции шоу открыли прошлогодние победители, группа Kalush Orchestra. Музыканты в ярких образах исполнили свой хит Stefania.

Новини.LIVE расскажет о звездном выступлении.

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Молодые исполнители, которые за последний год посетили десятки стран мира, зажгли на сцене "Евровидения-2023" в компании десятков музыкантов. На заднем экране была показана динамическая графика, на которой также изображена Стефания, мама, о которой поет группа.

Отметим, что в прошлом году Kalush Orchestra установили рекорд по баллам. В Италии украинцы заняли первое место и набрали 631 балл, из них Украина получила от зрителей рекордные 439 баллов.

Калушская оркестра возвращается к #евровидению периода после своего триумфального win last year 🫶🇺🇦 pic.twitter.com/ROQeubiWaF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

Напомним, ранее мы писали, что Верка Сердючка, Тина Кароль, группа Go_A и Джамала мощно открыли финал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Киев перед финалом Евровидения получил письмо от Лондона.