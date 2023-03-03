Kalush Orchestra представили новую участницу и первую англоязычную песню
Недавно победители песенного конкурса "Евровидение-2022" группа Kalush Orchestra сменили свои образы на одном из концертов. Там они и объявили о премьере первого англоязычного сингла. Музыканты не стали откладывать ее в длинный ящик.
На YouTube канале Kalush Orchestra появился клип группы на песню Changes.
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Видео клип музыканты снимали между гастролями в Польше. По сюжету музыканты находятся в деревне. Показывается дом, где живут артисты и живописные пейзажи. Единственное, что портит все вокруг — российские ракеты в небе.
Также в новом видео состоялась презентация новой участницы группы.
"Этот клип — история о нашем Доме, который навсегда изменился, потому что увидел горе и боль. Также в клипе состоялся дебют KilimWoman. Поздравляйте новую участницу группы", — написали Kalush Orchestra.
Познакомить поклонников с ней музыканты обещают уже в ближайшее время.
Напомним, ранее мы писали, что Kalush Orchestra продали свой музыкальный инструмент, чтобы спасти музей Сковороды. Также мы писали, что голливудская звезда Арнольд Шварценеггер заговорил по-украински в новом клипе Kalush Orchestra.