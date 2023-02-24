Камалія презентувала кліп, в якому з'явились її чоловік та доньки

Камалія презентувала кліп на пісню "Світло є!", в якому з'явились її чоловік та доньки
З нагоди роковин повномасштабної війни українські артисти презентують нові композиції. Співачка Камалія (KAMALIYA) випустила кліп на пісню "Світло є!".
Він доступний на YouTube каналі артистки.
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Деталі
У відео Камалія показала сьогодення країни. В кліпі представлені архівні відео з різних куточків України. Російський ворог прагне залишити українців без світла та тепла, знищуючи ракетними обстрілами нашу енергосистему. Проте українці дають відсіч загарбникам.
"Світло є у наших серцях! Пройдемо темний шлях перешкод, ми українці — незламний народ!", — співає Камалія.
У зйомках нового кліпу співачки взяли участь чоловік Мохаммад Захур і доньки Мірабелла з Арабеллою. Протягом цього року Камалія зі своєю родиною разом з мільйонами українців переживала ракетні обстріли, нальоти "шахедів" та блекаути.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї. Також ми розповідали, що головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний зробив подарунок Камалії та її чоловікові Захуру.