Камалія презентувала кліп, в якому з'явились її чоловік та доньки

Співачка Камалія (KAMALIYA)

З нагоди роковин повномасштабної війни українські артисти презентують нові композиції. Співачка Камалія (KAMALIYA) випустила кліп на пісню "Світло є!".

Він доступний на YouTube каналі артистки.

Деталі

У відео Камалія показала сьогодення країни. В кліпі представлені архівні відео з різних куточків України. Російський ворог прагне залишити українців без світла та тепла, знищуючи ракетними обстрілами нашу енергосистему. Проте українці дають відсіч загарбникам.

"Світло є у наших серцях! Пройдемо темний шлях перешкод, ми українці — незламний народ!", — співає Камалія.

У зйомках нового кліпу співачки взяли участь чоловік Мохаммад Захур і доньки Мірабелла з Арабеллою. Протягом цього року Камалія зі своєю родиною разом з мільйонами українців переживала ракетні обстріли, нальоти "шахедів" та блекаути.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї. Також ми розповідали, що головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний зробив подарунок Камалії та її чоловікові Захуру.