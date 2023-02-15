Камалія презентувала першу пісню рідною мовою свого чоловіка Захура

Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї
Співачка Камалія (KAMALIYA) відвідала батьківщину свого чоловіка Мохаммада Захура, Пакистан. Артситку запросили виступити у місті Лахор. Там і відбулась прем’єра нової пісні.
Відеокліп на неї Камалія опублікувала на своєму YouTube каналі.
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Деталі
Співачка презентувала сингл та кліп Pretty Girl. Як зазначає Камалія, це її перший сингл на гінді/урду. Це мови, якими в Пакистані розмовляють десятки мільйонів жителів.
"Автор пісні Алі Мустафа — справжній король фьюжн! Він є єдиним у своєму роді та жанрі, і старанно попрацював над аранжуванням цього музичного треку. Трек без сумніву змусить вас рухатися", — зазначила Камалія.
Режисеркою кліпу стала Олена Вінярська, яка вже зняла для Камалії чимало відеоробіт.
"Пісня під назвою The Pretty Girl, яку ми презентуємо, завжди була мрією. З того часу, як я познайомився з Камалією, я захотів попрацювати з такою проникливою співачкою, як вона. Відтепер KAMALIYA артистка InSync Arte у Пакистані", — повідомив генеральний директор компанії InSync Arte Номан Рауф Хайдер.
Прем‘єра пісні відбулася під час святкування Дня святого Валентина у Пакистані у присутності світових ЗМІ та відомих місцевих знаменитостей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія Meta заблокувала сторінку Камалії у Facebook. Також ми розповідали, що головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний зробив подарунок Камалії та її чоловікові Захуру.