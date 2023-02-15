Камалія презентувала першу пісню рідною мовою свого чоловіка Захура

Співачка Камалія зробила подарунок чоловікові на День святого Валентина

Співачка Камалія (KAMALIYA) відвідала батьківщину свого чоловіка Мохаммада Захура, Пакистан. Артситку запросили виступити у місті Лахор. Там і відбулась прем’єра нової пісні.

Відеокліп на неї Камалія опублікувала на своєму YouTube каналі.

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Співачка презентувала сингл та кліп Pretty Girl. Як зазначає Камалія, це її перший сингл на гінді/урду. Це мови, якими в Пакистані розмовляють десятки мільйонів жителів.

"Автор пісні Алі Мустафа — справжній король фьюжн! Він є єдиним у своєму роді та жанрі, і старанно попрацював над аранжуванням цього музичного треку. Трек без сумніву змусить вас рухатися", — зазначила Камалія.

Режисеркою кліпу стала Олена Вінярська, яка вже зняла для Камалії чимало відеоробіт.

"Пісня під назвою The Pretty Girl, яку ми презентуємо, завжди була мрією. З того часу, як я познайомився з Камалією, я захотів попрацювати з такою проникливою співачкою, як вона. Відтепер KAMALIYA артистка InSync Arte у Пакистані", — повідомив генеральний директор компанії InSync Arte Номан Рауф Хайдер.

Прем‘єра пісні відбулася під час святкування Дня святого Валентина у Пакистані у присутності світових ЗМІ та відомих місцевих знаменитостей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія Meta заблокувала сторінку Камалії у Facebook. Також ми розповідали, що головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний зробив подарунок Камалії та її чоловікові Захуру.