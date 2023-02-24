Камалия представила клип, в котором появились ее муж и дочери

Камалия представила клип на песню "Світло є!", в котором появились ее муж и дочери
По случаю годовщины полномасштабной войны украинские артисты представляют новые композиции. Певица Камалия (KAMALIYA) выпустила клип на песню "Світло є!"
Он доступен на YouTube канале артистки.
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В видео Камалия показала настоящее страны. В клипе представлены архивные видео из разных уголков Украины. Российский враг стремится оставить украинцев без света и тепла, уничтожая ракетными обстрелами нашу энергосистему. Однако украинцы дают отпор захватчикам.
"Свет есть в наших сердцах! Пройдем темный путь препятствий, мы украинцы — несгибаемый народ!", — поет Камалия.
В съемках нового клипа певицы приняли участие муж Мохаммад Захур и дочери Мирабелла с Арабеллой. За этот год Камалия со своей семьей вместе с миллионами украинцев переживала ракетные обстрелы, налеты "шахедов" и блекауты.
Напомним, ранее мы писали, что Камалия в Пакистане презентовала свою первую песню на родном языке мужа и клип на нее. Также мы рассказывали, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сделал подарок Камалии и ее мужу Захуру.