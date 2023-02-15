Камалия представила первую песню на родном языке своего мужа Захура

Камалия в Пакистане презентовала свою первую песню на родном языке мужа и клип на нее
Певица Камалия (KAMALIYA) посетила родину своего супруга Мохаммада Захура, Пакистан. Артситку пригласили выступить в городе Лахор. Там и прошла премьера новой песни.
Видеоклип на нее Камалия опубликовала на своем YouTube канале.
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Певица представила сингл и клип Pretty Girl. Как отмечает Камалия, это первый сингл на хинди/урду. Это языки, которыми в Пакистане говорят десятки миллионов жителей.
"Автор песни Али Мустафа — настоящий король фьюжн! Он единственный в своем роде и жанре, и усердно поработал над аранжировкой этого музыкального трека. Трек без сомнения заставит вас двигаться", — отметила Камалия.
Режиссером клипа стала Елена Винярская, уже снявшая для Камалии немало видеоработ.
"Песня под названием The Pretty Girl, которую мы презентуем, всегда была мечтой. С тех пор как я познакомился с Камалией, я захотел поработать с такой проницательной певицей, как она. Теперь KAMALIYA артистка InSync Arte в Пакистане", — сообщил генеральный директор компании InSync Arte Номан Рауф Хайдер.
Премьера песни прошла во время празднования Дня святого Валентина в Пакистане в присутствии мировых СМИ и известных местных знаменитостей.
Напомним, ранее мы писали, что компания Meta заблокировала страницу Камалии в Facebook. Также мы рассказывали, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сделал подарок Камалии и ее мужу Захуру.