Камалия представила первую песню на родном языке своего мужа Захура

Певица Камалия сделала подарок мужу на День святого Валентина

Певица Камалия (KAMALIYA) посетила родину своего супруга Мохаммада Захура, Пакистан. Артситку пригласили выступить в городе Лахор. Там и прошла премьера новой песни.

Видеоклип на нее Камалия опубликовала на своем YouTube канале.

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Певица представила сингл и клип Pretty Girl. Как отмечает Камалия, это первый сингл на хинди/урду. Это языки, которыми в Пакистане говорят десятки миллионов жителей.

"Автор песни Али Мустафа — настоящий король фьюжн! Он единственный в своем роде и жанре, и усердно поработал над аранжировкой этого музыкального трека. Трек без сомнения заставит вас двигаться", — отметила Камалия.

Режиссером клипа стала Елена Винярская, уже снявшая для Камалии немало видеоработ.

"Песня под названием The Pretty Girl, которую мы презентуем, всегда была мечтой. С тех пор как я познакомился с Камалией, я захотел поработать с такой проницательной певицей, как она. Теперь KAMALIYA артистка InSync Arte в Пакистане", — сообщил генеральный директор компании InSync Arte Номан Рауф Хайдер.

Премьера песни прошла во время празднования Дня святого Валентина в Пакистане в присутствии мировых СМИ и известных местных знаменитостей.

Напомним, ранее мы писали, что компания Meta заблокировала страницу Камалии в Facebook. Также мы рассказывали, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сделал подарок Камалии и ее мужу Захуру.