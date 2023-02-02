Компанія Meta заблокувала сторінку Камалії у Facebook

Сторінку Камалії у Facebook заблокувала компанія Meta

За майже рік повномасштабної війни сторінки українських знаменитостей у соціальних мережах блокують через скарги російських користувачів. Правда про криваву політику кремля "ріже їм очі".

Про цей досвід на своїй новій сторінці у Facebook повідомила співачка Камалія (KAMALIYA).

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Офіційна сторінка артистки у Facebook із понад 350 тис. підписників заблокувала компанія Meta (якій також належить Instagram) через проукраїнські та антиросійські публікації Камалії.

"Я досі борюся з ними за відродження моєї сторінки, бо вважаю, що Facebook упереджено ставиться до України та не підтримує нашої боротьби проти російського вторгнення", — заявила співачка.

Камалія завела нову сторінку у Facebook, призначену для просування її пісень іноземними мовами. Саме там буде опублікований перший сингл на хінді/урду Pretty Girl, реліз якого відбудеться на день святого Валентина, 14 лютого.

"Будь ласка, підпишіться на цю сторінку у Facebook (Kamaliya — The Voice Beyond Barriers), щоб максимальна кількість людей могли переглянути мої пісні іноземними мовами", — закликала шанувальників співачка.

Нова сторінка Камалії у Facebook

Відзначимо, що минулого року з перших днів повномасштабної війни Камалія представила україномовні пісні, які увійшли в альбом "Сильна, як ніколи".

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак EL Кравчук зізнався, яку суму вимагав кібершахрай за повернення сторінок у соцмережах.

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