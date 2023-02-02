Компанія Meta заблокувала сторінку Камалії у Facebook: що зробила співачка у відповідь
За майже рік повномасштабної війни сторінки українських знаменитостей у соціальних мережах блокують через скарги російських користувачів. Правда про криваву політику кремля "ріже їм очі".
Про цей досвід на своїй новій сторінці у Facebook повідомила співачка Камалія (KAMALIYA).
-
В Україні ініціюють зменшення виплат деяким пенсіонерам: деталі законопроєкту
-
Через війну росія більше не є надійним експортером зброї, — британська розвідка
-
Для пошуку загиблих: Одеса передала українським захисникам позашляховики
-
"Не існує спорту поза політикою": Андрій Шевченко закликав МОК зберегти в силі дискваліфікацію росіян
-
"Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз
-
Режисерка Катерина Горностай долучилась до журі Берлінале: хто ще в ньому з українців
-
Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії: перші подробиці
-
Один із лідерів збірної Франції вирішив завершити кар'єру: що відомо
-
Справжній прорив: Apple розробляє гаджет, який здатен замінити телефон та ноутбук
-
На Одеській митниці виявили майже 250 прихованих від розмитнення контейнерів
Деталі
Офіційна сторінка артистки у Facebook із понад 350 тис. підписників заблокувала компанія Meta (якій також належить Instagram) через проукраїнські та антиросійські публікації Камалії.
"Я досі борюся з ними за відродження моєї сторінки, бо вважаю, що Facebook упереджено ставиться до України та не підтримує нашої боротьби проти російського вторгнення", — заявила співачка.
Камалія завела нову сторінку у Facebook, призначену для просування її пісень іноземними мовами. Саме там буде опублікований перший сингл на хінді/урду Pretty Girl, реліз якого відбудеться на день святого Валентина, 14 лютого.
"Будь ласка, підпишіться на цю сторінку у Facebook (Kamaliya — The Voice Beyond Barriers), щоб максимальна кількість людей могли переглянути мої пісні іноземними мовами", — закликала шанувальників співачка.
Відзначимо, що минулого року з перших днів повномасштабної війни Камалія представила україномовні пісні, які увійшли в альбом "Сильна, як ніколи".
Нагадаємо, раніше ми писали, що співак EL Кравчук зізнався, яку суму вимагав кібершахрай за повернення сторінок у соцмережах.
Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросініна зізналась, як жила без Instagram кілька днів та навіщо звернулась до міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.