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Камалія вперше розповіла, як дізналася про свій страшний діагноз

27 червня 2025 14:06
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Камалія переборола рак — співачка розповіла, як діагностували хворобу — фото, відео
Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Українська співачка Камалія вперше розповіла шанувальникам, як дізналася про свій страшний діагноз. П'ять років тому зірка поборола рак грудей.

Подробицями про те, як діагностували хворобу, артистка поділилася в інтерв'ю "Наодинці".

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Камалія пригадала, як дізналася про онкологію

У серпні минулого року співачка ошелешила шанувальників новиною про те, що подолала рак грудей. Як розповіла Камалія, про свій діагноз вона дізналася випадково. Артистка планувала зробити пластику грудей, але захворіла на COVID-19 і вирішила пройти додаткове обстеження.

"2020 року почався коронавірус. Ми перехворіли. Захур вмовив мене поїхати до Німеччини на повне обстеження. На комп'ютерному обстеженні показало, що потрібно більше досконало перевірити область грудей. А після цього я намацала щось, як фасолина, якої раніше не було. Це було зненацька", — пригадала співачка.

Камалія розповіла про онкологію - фото
Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія одразу звернулася до свого лікаря, який діагностував у неї пухлину. З'ясувалося, що у співачки карцинома, яка дуже швидко росла та могла призвести до фатальних наслідків.

"Я приїхала до лікаря, показала свої обстеження. Він подивився, сказав, що зробимо аналізи, але варто готуватися до операції, бо він впевнений, що це воно. За 10 днів, поки мене готували до операції, пухлина виросла на 3 см. Це була карцинома, яка швидко росте та швидко вбиває. Її виявили на першій стадії. Мені видалили лімфовузли, я пройшла променеву терапію, хімію у таблетках", — поділилася артистка.

Наразі співачка раз на пів року проходить обов'язкове обстеження, щоб не допустити рецидиву хвороби.

Зазначимо, що співачка Камалія також розкрила причину розлучення із чоловіком-мільярдером під час війни.

Нагадаємо, пішов з життя ексучасник гурту "Океан Ельзи" Гриша Чайка, який боровся з онкологією. А також донька тяжкохворого Брюса Вілліса показала, який вигляд має актор зараз.

хвороба Камалія українські зірки співачка онкологія
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15:02 Удар РФ по місту Самар — кількість загиблих зросла

14:52 Магнітні бурі на підході — як коливання вплинуть на нас

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:37 У Харкові чоловік вистрілив у груди перехожому — як покарав суд

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