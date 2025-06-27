Камалія переборола рак — співачка розповіла, як діагностували хворобу — фото, відео

Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія вперше розповіла шанувальникам, як дізналася про свій страшний діагноз. П'ять років тому зірка поборола рак грудей.

Подробицями про те, як діагностували хворобу, артистка поділилася в інтерв'ю "Наодинці".

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У серпні минулого року співачка ошелешила шанувальників новиною про те, що подолала рак грудей. Як розповіла Камалія, про свій діагноз вона дізналася випадково. Артистка планувала зробити пластику грудей, але захворіла на COVID-19 і вирішила пройти додаткове обстеження.

"2020 року почався коронавірус. Ми перехворіли. Захур вмовив мене поїхати до Німеччини на повне обстеження. На комп'ютерному обстеженні показало, що потрібно більше досконало перевірити область грудей. А після цього я намацала щось, як фасолина, якої раніше не було. Це було зненацька", — пригадала співачка.

Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія одразу звернулася до свого лікаря, який діагностував у неї пухлину. З'ясувалося, що у співачки карцинома, яка дуже швидко росла та могла призвести до фатальних наслідків.

"Я приїхала до лікаря, показала свої обстеження. Він подивився, сказав, що зробимо аналізи, але варто готуватися до операції, бо він впевнений, що це воно. За 10 днів, поки мене готували до операції, пухлина виросла на 3 см. Це була карцинома, яка швидко росте та швидко вбиває. Її виявили на першій стадії. Мені видалили лімфовузли, я пройшла променеву терапію, хімію у таблетках", — поділилася артистка.

Наразі співачка раз на пів року проходить обов'язкове обстеження, щоб не допустити рецидиву хвороби.

Зазначимо, що співачка Камалія також розкрила причину розлучення із чоловіком-мільярдером під час війни.

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