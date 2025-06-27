Розлучення Захура і Камалії — що стало причиною

Мохаммад Захур і Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія поділилась із шанувальниками новими подробицями свого розлучення із бізнесменом Мохаммадом Захуром. Артистка зізналася, що стало головною причиною розриву.

Подробицями зірка поділилася в інтерв'ю проєкту "НАОДИНЦІ".

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Подробиці розлучення Захура і Камалії

Зірка зізналась, що однією з причин розлучення з мільярдером стали складні стосунки Камалії з донькою Захура Тетяною від попереднього шлюбу. Співачка почула найболіснішу фразу від найріднішої людини.

Артистка зізналась, що просила свого чоловіка не селити її разом з дітьми під один дах із дітьми від першого шлюбу. За її словами, Захур дуже хотів, щоб діти знайшли між собою спільну мову.

"Коли чоловік обирає доньку і каже фразу: "Ліпше я з тобою розлучуся, ніж Таню покину…", то для мене це було дуже образливо. Хоча я не примушувала нікого "покидати". Іноді ми кажемо такі речі, навіть не замислюючись. Тому перед тим, як щось сказати, треба багато разів подумати. Мене образило те, що він не слухав мене як свою дружину", — поділилась вона.

Камалія пояснила, що вона ніколи не дозволить ображати її та її дітей. Вона не зійшлася характерами з колишньою дружиною Захура. Емоційне напруження постійно зростало і стало причиною розриву співачки та мільярдера.

"Було багато можливостей, куди поїхати. Але Захур мене не почув, як я його не благала рік. А він хотів, щоб сім'я здружилася. Але це роз'єднало. Я відчувала, що це може трапитися, знаючи характери", — додала артистка.

Раніше ми писали, що співачка втратила близьку людину. Також ми розповідали, що телеведучий В'ячеслав Соломка різко розкритикував співачку Камалію та її творчість.