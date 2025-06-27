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Камалия впервые рассказала, как узнала о своем страшном диагнозе

27 июня 2025 14:06
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Камалия переборола рак — певица рассказала, как диагностировали болезнь — фото, видео
Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Украинская певица Камалия впервые рассказала поклонникам, как узнала о своем страшном диагнозе. Пять лет назад звезда поборола рак груди.

Подробностями о том, как диагностировали болезнь, артистка поделилась в интервью "Наедине".

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Камалия вспомнила, как узнала об онкологии

В августе прошлого года певица ошарашила поклонников новостью о том, что поборола рак груди. Как рассказала Камалия, о своем диагнозе она узнала случайно. Артистка планировала сделать пластику груди, но заболела COVID-19 и решила пройти дополнительное обследование.

"В 2020 году начался коронавирус. Мы переболели. Захур уговорил меня поехать в Германию на полное обследование. На компьютерном обследовании показало, что нужно более досконально проверить область груди. А после этого я нащупала что-то, как фасолина, которой раньше не было. Это было неожиданно", — вспомнила певица.

Камалія розповіла про онкологію - фото
Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия сразу обратилась к своему врачу, который диагностировал у нее опухоль. Выяснилось, что у певицы карцинома, которая очень быстро росла и могла привести к фатальным последствиям.

"Я приехала к врачу, показала свои обследования. Он посмотрел, сказал, что сделаем анализы, но стоит готовиться к операции, потому что он уверен, что это оно. За 10 дней, пока меня готовили к операции, опухоль выросла на 3 см. Это была карцинома, которая быстро растет и быстро убивает. Ее обнаружили на первой стадии. Мне удалили лимфоузлы, я прошла лучевую терапию, химию в таблетках", — поделилась артистка.

Сейчас певица раз в полгода проходит обязательное обследование, чтобы не допустить рецидива болезни.

Отметим, что певица Камалия также раскрыла причину развода с мужем-миллиардером во время войны.

Напомним, ушел из жизни экс-участник группы "Океан Эльзы" Гриша Чайка, который боролся с онкологией. А также дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала, как выглядит актер сейчас.

болезнь Камалия украинские звезды певица онкология
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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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