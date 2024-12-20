Настя Каменських розсекретила компоненти балансу в житті

Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux

Співачка Настя Каменських (NK) часто ділиться лайфхаками зі своїми підписниками. Лише за Instagram дружини репера Потапа стежать понад 5 млн фолловерів. Цього разу зіркова уродженка Києва назвала п’ять правил, як вона дотримується балансу у житті.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Каменських.

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Артистка зазначила, що сучасний світ подарував людству доступ до безмежної інформації. Але водночас занурив у постійний інформаційний шум, що виснажує емоційно.

"У таких умовах турбота про себе та свій емоційний стан стає як ніколи важливою. Емоційно зрілі люди легше справляються з викликами, будують гармонійні стосунки й знаходять баланс у житті. Це не дар, а навичка, яку варто розвивати", — зазначила Настя.

Аби тримати баланс у житті, 37-річна артистка намагається слідувати п'ятьом простим правилам. А саме:

прислухатись до себе;

робити паузу перед прийняттям рішення;

приймати зворотній зв’язок;

практикувати емпатію;

вчитись прощати.

Каменських зазначила, що це щоденна робота над собою. Але результат у вигляді гармонії, що наповнює зсередини, того вартий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап відповів на хейт у коментарях Насті Каменських. Також ми розповідали, що репер Позитив розкритикував іспаномовні пісні Каменських.