Потап відповів хейтерам під дописом Каменських

Останнє публічне фото Потапа та Каменських в Україні. Фото: Instagram/realpotap

В жовтні минулого року музичний продюсер Олексій Потапенко (відомий як репер Потап) виїхав за кордон і з того часу не повертався до України. Під новим фото його дружини, співачки Насті Каменських (NK), з цього приводу в черговий раз почалися обговорення, участь у яких взяв і сам артист.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Каменських.

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Співачка Настя Каменських опублікувала декілька фотографій, на яких позує на камеру у великих прозорих окулярах. Уродженка Києва зазначила, що в неї була прогулянка, і поцікавилась, як пройшли вихідні в її підписників.

Втім, деякі коментарії були хейтерські. В одному з них в Насті поцікавились, а де зараз Потап. Його саркастично назвали патріотом і задалися питанням, чому немає спільних фотографій у зіркового подружжя.

"Чому ховає? Щоб люди не знали, що живете і радієте у своє задоволення за кордоном", — зазначили в коментарях.

Каменських не стала відповідати на це та інші повідомлення. А ось 43-річний репер не промовчав. Російською мовою він запросив авторку коментаря в гості і не став продовжувати спілкування на ці тематики.

Потап відповів на хейтерський коментар. Скриншот: Instagram/kamenskux

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