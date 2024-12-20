Настя Каменских рассекретила компоненты баланса в жизни

Певица Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Певица Настя Каменских (NK) часто делится лайфхаками со своими подписчиками. Лишь за Instagram жены рэпера Потапа следят более 5 млн фолловеров. На этот раз звездная уроженка Киева назвала пять правил, как она соблюдает баланс в жизни.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Каменских.

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Настя Каменских о балансе в жизни

Артистка отметила, что современный мир подарил человечеству доступ к безграничной информации. Но в то же время погрузил в постоянный информационный шум, истощающий эмоционально.

"В таких условиях забота о себе и своем эмоциональном состоянии становится как никогда важной. Эмоционально зрелые люди легче справляются с вызовами, строят гармоничные отношения и находят баланс в жизни. Это не дар, а навык, который следует развивать", — отметила Настя.

Чтобы держать баланс в жизни, 37-летняя артистка пытается следовать пяти простым правилам. А именно:

прислушиваться к себе;

делать паузу перед принятием решения;

принимать обратную связь;

практиковать эмпатию;

учиться прощать.

Каменских отметила, что это ежедневная работа над собой. Но результат в виде гармонии, наполняющейся изнутри, того стоит.

Ранее мы писали, что Потап ответил на хейт в комментариях Насти Каменских. Также мы рассказывали, что рэпер Позитив раскритиковал испаноязычные песни Каменских.