Настя Каменских рассекретила компоненты баланса в жизни

Каменских поделилась лайфхаками про баланс в жизни
Певица Настя Каменских (NK) часто делится лайфхаками со своими подписчиками. Лишь за Instagram жены рэпера Потапа следят более 5 млн фолловеров. На этот раз звездная уроженка Киева назвала пять правил, как она соблюдает баланс в жизни.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях Каменских.
Настя Каменских о балансе в жизни
Артистка отметила, что современный мир подарил человечеству доступ к безграничной информации. Но в то же время погрузил в постоянный информационный шум, истощающий эмоционально.
"В таких условиях забота о себе и своем эмоциональном состоянии становится как никогда важной. Эмоционально зрелые люди легче справляются с вызовами, строят гармоничные отношения и находят баланс в жизни. Это не дар, а навык, который следует развивать", — отметила Настя.
Чтобы держать баланс в жизни, 37-летняя артистка пытается следовать пяти простым правилам. А именно:
- прислушиваться к себе;
- делать паузу перед принятием решения;
- принимать обратную связь;
- практиковать эмпатию;
- учиться прощать.
Каменских отметила, что это ежедневная работа над собой. Но результат в виде гармонии, наполняющейся изнутри, того стоит.
Ранее мы писали, что Потап ответил на хейт в комментариях Насти Каменских. Также мы рассказывали, что рэпер Позитив раскритиковал испаноязычные песни Каменских.
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