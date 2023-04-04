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Камінська попросила в шанувальників поради, як скинути вагу: які дієти запропонували

4 квітня 2023 16:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Слава Камінська
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Екссолістка гурту "НеАнгели", співачка Слава Камінська, відпочиває зараз на Канарських островах (Іспанія). Компанію склав її коханий, який сам з Харкова. Втім, про нього артистка не розповідає.

Натомість Слава попросила поради у своїх підписників в Instagram.

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Подробиці

Камінська опублікувала серію фотографій, на яких вона позує в чорній сукні з декольте. 

"Як легко набрати зайві кг і як складно їх позбутися. Порадьте дієту, але щоб їсти можна було. Дякую", — звернулась до своїх підписників Камінська. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

У відповідь 38-річна уродженка Одеси отримала десятки порад.

  • Харчуєтеся до 15:00 усім, чим хочете, а далі тільки виключно фрукти
  • Інтервальне голодування 6/18, плюс раз в тиждень голод — 36 годин
  • Перестати їсти те, що їдять голландці (співачка разом з дітьми живе в Роттердамі, Нідерланди. — Ред.) і почати їсти те, що ми їмо вдома. Найефективніша дієта в нашій ситуації. На жаль ми не намотуємо по 20 км на велосипеді кожного дня, щоб дозволити собі їсти стільки хліба і жарених снеків, як вони. Тому і різко поправляємось
  •  Мені допомогло інтервальне харчування + повна відмова від цукру і солодощів (мінус 5 кг за місяць). Якщо від солодощів залежні, то просто зробіть дефіцит калорій (менше їсти) і їжте солодке один раз на день малу порцію (дві цукерки або 30 г чорного шоколаду, тістечко 1-2 рази на тиждень максимум). На дефіциті калорій схуднути 100 %. Додайте фізичне навантаження, тренування на все тіло до 35 хвилин через день процес пришвидшиться!
  • Їсти те, що не підіймає глікемічний індекс, за два місяці мінус 13 кг + масаж і тренування (пілатес, гімнастика). У мене не силова, не люблю їх

Редакція Новини.LIVE радить відвідувати лікарів та спеціалістів. Не займайтесь самолікуванням та експериментами над власним тілом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню "Все мине". Також ми розповідали про дієту №5, яка використовується в лікувальних цілях.

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