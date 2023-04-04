Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Каминская попросила у поклонников совета, как сбросить вес: какие диеты предложили arrow

Каминская попросила у поклонников совета, как сбросить вес: какие диеты предложили

4 апреля 2023 16:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Слава Каминская
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывшая солистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская, отдыхает сейчас на Канарских островах (Испания). Компанию составил ее любимый, который сам из Харькова. Впрочем, о нем артистка не рассказывает.

Слава же попросила совета у своих подписчиков в Instagram.

Читайте также:

Подробности

Каминская опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в черном платье с декольте.

"Как легко набрать лишние кг и как сложно от них избавиться. Посоветуйте диету, но чтобы есть можно было. Спасибо", — обратилась к своим подписчикам Каминская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

В ответ 38-летняя уроженка Одессы получила десятки советов.

  • Питаетесь до 15:00 всем, чем хотите, а дальше только исключительно фрукты
  • Интервальное голодание 6/18 плюс раз в неделю голод — 36 часов
  • Перестать есть то, что едят голландцы (певица вместе с детьми живет в Роттердаме, Нидерланды. — Ред.) и начать есть то, что мы едим дома. Самая эффективная диета в нашей ситуации. К сожалению, мы не наматываем по 20 км на велосипеде каждый день, чтобы позволить себе есть столько хлеба и жареных снеков, как они. Поэтому и резко поправляемся
  • Мне помогло интервальное питание + полный отказ от сахара и сладостей (минус 5 кг в месяц). Если от сладостей зависимы, то просто сделайте дефицит калорий (меньше есть) и ешьте сладкое один раз в день малую порцию (две конфеты или 30 г черного шоколада, пирожное 1-2 раза в неделю максимум). На дефиците калорий похудеть 100%. Добавьте физическую нагрузку, тренировку на все тело до 35 минут через деньпроцесс ускорится!
  • Есть то, что не поднимает гликемический индекс, за два месяца минус 13 кг + массаж и тренировку (пилатес, гимнастика). У меня не силовая, не люблю их

Редакция Новини.LIVE советует посещать врачей и специалистов. Не занимайтесь самолечением и экспериментами над собственным телом.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская представила новую украиноязычную песню "Все мине". Также мы рассказывали о диете №5, используемой в лечебных целях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB