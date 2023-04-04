Каминская попросила у поклонников совета, как сбросить вес: какие диеты предложили

Певица Слава Каминская

Бывшая солистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская, отдыхает сейчас на Канарских островах (Испания). Компанию составил ее любимый, который сам из Харькова. Впрочем, о нем артистка не рассказывает.

Слава же попросила совета у своих подписчиков в Instagram.

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Каминская опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в черном платье с декольте.

"Как легко набрать лишние кг и как сложно от них избавиться. Посоветуйте диету, но чтобы есть можно было. Спасибо", — обратилась к своим подписчикам Каминская.

В ответ 38-летняя уроженка Одессы получила десятки советов.

Питаетесь до 15:00 всем, чем хотите, а дальше только исключительно фрукты

Интервальное голодание 6/18 плюс раз в неделю голод — 36 часов

Перестать есть то, что едят голландцы (певица вместе с детьми живет в Роттердаме, Нидерланды. — Ред.) и начать есть то, что мы едим дома. Самая эффективная диета в нашей ситуации. К сожалению, мы не наматываем по 20 км на велосипеде каждый день, чтобы позволить себе есть столько хлеба и жареных снеков, как они. Поэтому и резко поправляемся

Мне помогло интервальное питание + полный отказ от сахара и сладостей (минус 5 кг в месяц). Если от сладостей зависимы, то просто сделайте дефицит калорий (меньше есть) и ешьте сладкое один раз в день малую порцию (две конфеты или 30 г черного шоколада, пирожное 1-2 раза в неделю максимум). На дефиците калорий похудеть 100%. Добавьте физическую нагрузку, тренировку на все тело до 35 минут через день — процесс ускорится!

Есть то, что не поднимает гликемический индекс, за два месяца минус 13 кг + массаж и тренировку (пилатес, гимнастика). У меня не силовая, не люблю их

Редакция Новини.LIVE советует посещать врачей и специалистов. Не занимайтесь самолечением и экспериментами над собственным телом.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская представила новую украиноязычную песню "Все мине". Также мы рассказывали о диете №5, используемой в лечебных целях.