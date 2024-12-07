Хто гратиме в новому серіалі про Гаррі Поттера — гучні імена

Фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь". Фото: скриншот

Фанати всесвіту "Гаррі Поттера" вже з нетерпінням очікують на прем'єру нового серіалу, який має вийти наприкінці 2026 або 2027 року. Зараз триває кастинг на головні ролі, а серед кандидатів є доволі відомі актори.

Про це пише deadline.

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Шоуранер майбутнього проєкту Франческа Гардінер розповіла, що вже близько 32 000 дітей надіслали записи прослуховування на головні ролі Гаррі, Герміони і Рона.

Також ширяться чутки про імена акторів, які ймовірно лідирують у кастингу на "дорослі" ролі. Відомо, що сценаристка Гардінер і режисер Марк Майлод вирішили дотримуватись "книжкового" віку чарівників та маглів.

Перший і головний кандидат на роль найвизначнішого і наймогутнішого доброго чарівника та за сумісництвом директора Гоґвортса Альбуса Дамблдора — розглядають володаря премії "Оскар" Марка Райленса. Він відомий ролями в фільмах "Дюнкерк", "Не дивіться вгору", "Цілком і повністю".

Марк Райленс у фільмі "Міст шпигунів". Фото: скриншот

Потаємного та безмежно вірного викладача темних мистецтв Северуса Снейпа може зіграти актор з "Чорного дзеркала" Паапа Ессьєду.

Паапа Ессьєду у "Чорному дзеркалі". Фото: скриншот

Завжди справедлива Мінерва Макгонагалл, ймовірно, дістанеться зірці проєкту "Погані сестри" Шерон Хорган. Водночас розглядають і Рейчел Вайс з фільму "Мумія".

Юна Рейчел Вайс в фільмі "Мумія". Фото: скриншот

Роль усіма улюбленого велетня-лісника Гаґріда може випасти зірці "Теда Лассо" Бретту Голдштейну.

Бретт Голдштейн у серіалі "Теда Лассо". Фото: скриншот

Втім, кінокомпанія не коментує ці чутки і вже достовірну інформацію глядачі зможуть отримати лише ближче до початку фільмування. Зйомки заплановані на студії Warner Bros, де створювали й самі фільми.

Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" заборгував 2 мільйони доларів. Також відбулось прощання з покійною акторкою Меггі Сміт, яка зіграла заступницю директора Гоґвортса Мінерву Макгонагалл.