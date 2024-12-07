Кто будет играть в новом сериале о Гарри Поттере – громкие имена

Фильм "Гарри Поттер и философский камень". Фото: скриншот

Фанаты вселенной "Гарри Поттера" уже с нетерпением ожидают премьеры нового сериала, который должен выйти в конце 2026 или 2027 года. Сейчас продолжается кастинг на главные роли и среди кандидатов есть достаточно известные актеры.

Об этом пишет deadline.

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Шоуранер будущего проекта Франческа Гардинер рассказала, что уже около 32 000 детей прислали записи прослушивания на главные роли Гарри, Гермионы и Рона.

Также ходят слухи об именах актеров, которые вероятно лидируют в кастинге на "взрослые" роли. Известно, что сценарист Гардинер и режиссер Марк Майлод решили придерживаться "книжного" возраста волшебников и маглов.

Первый и главный кандидат на роль самого выдающегося и могущественного доброго волшебника и по совместительству директора Хогвартса Альбуса Дамблдора — рассматривают обладателя премии "Оскар" Марка Райленса. Он известен ролями в фильмах "Дюнкерк", "Не смотрите вверх", "Совершенно и полностью".

Марк Райленс в фильме "Мост шпионов". Фото: скриншот

Сокровенного и безгранично верного преподавателя темных искусств Северуса Снейпа может сыграть актер из "Черного зеркала" Паапа Эссьеда.

Паапа Эссьеду в "Черном зеркале". Фото: скриншот

Всегда справедливая Минерва МакГонагалл вероятно достанется звезде проекта "Плохие сестры" Шэрон Хорган. В то же время рассматривают и Рэйчел Вайс из фильма "Мумия".

Юная Рэйчел Вайс в фильме "Мумия". Фото: скриншот

Роль всеми любимого великана-лесника Хагрида может выпасть звезде "Теда Лассо" Бретту Голдштейну.

Бретт Голдштейн в сериале "Теда Лассо". Фото: скриншот

Впрочем, кинокомпания не комментирует эти слухи и уже достоверную информацию зрители смогут получить ближе к началу продакшена. Съемки запланированы на студии Warner Bros, где создавались и сами фильмы.

Напомним, звезда "Гарри Поттера" задолжал 2 миллиона долларов. Также состоялось прощание с покойной актрисой Мэгги Смит, сыгравшей заместителя директора Хогвартса Минерву Макгонагалл.