Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов відзначають шосту річницю шлюбу

Одні з топових телеведучих країни, Катерина Осадча та Юрій Горбунов відзначають шосту річницю шлюбу. За цей час зіркова парочка стала батьками двох синів.

У своєму Instagram Осадча чуттєво привітала коханого чоловіка.

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Третього лютого 2017 року Катерина та Юрій промовили заповітне "так" та обмінялися обітницями. Шість років шлюбу в народі називають "чавунним" весіллям. За словами фахівців, цей час каже про те, що настала пора зміцнювати свою домівку.

Осадча опублікувала спільне фото з Горбуновим та згадала близьких родичів, які пережили Другу світову війну.

"Юрко, дякую за терпіння і мудрість, за любов і за каву в ліжко. Складні часи, але переживемо все разом. Будемо розповідати онукам на їх весіллях, що головне чути одне одного розуміти, поступатися. Саме так бабця з дідом пережили разом війну", — написала Катерина.

Під публікацією Горбунов одним із перших залишив коментар: "Люблю тебе, Катруся! Ти найкраща у світі". До привітань приєдналися і зіркові друзі пари. Серед них репер Олексій Потапенко (Потап), модель Даша Астаф'єва та модельєрка Лілія Пустовіт.

Роман пари закрутився на зйомках другого сезону проєкту "Голос країни. Діти" наприкінці 2015 року. За словами Горбунова, на момент, коли почалися прямі ефіри, вони з Осадчою вже були у стосунках.

Первісток Горбунова та Осадчої, Іван, народився лише через 15 днів після весілля. Через чотири роки, 19 серпня 2021-го у Катерини та Юрія народився другий син Данило.Також в Осадчої є син Ілля від першого шлюбу з бізнесменом та екснардепом Олегом Поліщуком. Хлопцю вже 20 років, він навчається за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Осадча та інші українські знаменитості висловили обурення діям молодиків, які споювали, ґвалтували дівчат на вечірках у Києві, а згодом публікували відео у Мережі. Також ми писали, що Осадча прокоментувала скандал з Валерієм Меладзе, який виправдовувався перед путіністами.