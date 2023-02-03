Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Екатерина Осадчая чувственно поздравила Юрия Горбунова с шестой годовщиной брака arrow

Екатерина Осадчая чувственно поздравила Юрия Горбунова с шестой годовщиной брака

3 февраля 2023 12:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отмечают шестую годовщину брака
Телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отмечают шестую годовщину брака
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Одни из топовых телеведущих страны, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отмечают шестую годовщину брака. За это время звездная парочка стала родителями двух сыновей.

В своем Instagram Осадчая чувственно поздравила любимого мужчину.

Читайте также:

Подробности

Третьего февраля 2017 года Екатерина и Юрий произнесли заветное "да" и обменялись обетами. Шесть лет брака в народе называют "чугунной свадьбой". По словам специалистов, это время говорит о том, что настала пора укреплять свой дом.

Осадчая опубликовала совместное фото с Горбуновым и вспомнила близких родственников, переживших Вторую мировую войну.

"Юрка, спасибо за терпение и мудрость, за любовь и за кофе в постель. Сложные времена, но переживем все вместе. Будем рассказывать внукам на их свадьбах, что главное слышать друг друга понимать, уступать. Именно так бабушка с дедом пережили вместе войну", — написала Екатерина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Под публикацией Горбунов одним из первых оставил комментарий: "Люблю тебя, Катя! Ты самая лучшая в мире". К поздравлениям присоединились и звездные друзья пары. Среди них рэпер Алексей Потапенко (Потап), модель Даша Астафьева и модельер Лилия Пустовит.

Роман пары закрутился на съемках второго сезона проекта "Голос країни. Дети" в конце 2015 года. По словам Горбунова, к моменту, когда начались прямые эфиры, они с Осадчей уже были в отношениях.

Первенец Горбунова и Осадчей, Иван, родился лишь через 15 дней после свадьбы. Через четыре года, 19 августа 2021-го у Екатерины и Юрия родился второй сын Даниил. Также у Осадчей есть сын Илья от первого брака с бизнесменом и экс-нардепом Олегом Полищуком. Парню уже 20 лет, он учится за границей.

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Осадчая и другие украинские знаменитости выразили возмущение действиями молодых людей, которые спаивали, насиловали девушек на вечеринках в Киеве, а впоследствии публиковали видео в Сети. Также мы писали, что Осадча прокомментировала скандал с оправдывающимся перед путинистами Валерием Меладзе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:10 Бежали по заснеженным полям в Молдову: пограничники Одесчины задержали уклонистов

13:09 "Проведение Олимпиады окажется под вопросом": Виталий Кличко раскритиковал МОК из-за россиян

12:55 Штрафы — 17 тыс. грн. и лишение прав: украинским водителям напомнили, за что грозит серьезное наказание

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

12:52 ​​​Укрэнерго рассказала о ситуации в отечественной энергосистеме: имеется ли дефицит мощности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:52 "Вы так коварно напали": Лобода представила откровенную патриотическую песню-обращение к оккупантам

12:44 "Российский паспорт" эксзамминистра обороны: журналист Ткач извинился за обнародованный фейк

12:42 Шольц назвал войну в Украине давно задуманным планом рф

12:41 "На кону связи и деньги": звезда украинского спорта прокомментировала скандальную позицию МОК

12:35 США пришлют Украине бомбы наземного базирования с GPS-наведением: когда состоится первая поставка

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Новина з відео

11:20 Одесса технически готова к переходу на графики отключения света

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Актуальное по теме

None 3 Февраль 12:46

Бежали по заснеженным полям в Молдову: пограничники Одесчины задержали уклонистов

None 3 Февраль 13:08

"Проведение Олимпиады окажется под вопросом": Виталий Кличко раскритиковал МОК из-за россиян

None 3 Февраль 12:55

Штрафы — 17 тыс. грн. и лишение прав: украинским водителям напомнили, за что грозит серьезное наказание

None 3 Февраль 12:55

Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB