Екатерина Осадчая чувственно поздравила Юрия Горбунова с шестой годовщиной брака
Одни из топовых телеведущих страны, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отмечают шестую годовщину брака. За это время звездная парочка стала родителями двух сыновей.
В своем Instagram Осадчая чувственно поздравила любимого мужчину.
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Третьего февраля 2017 года Екатерина и Юрий произнесли заветное "да" и обменялись обетами. Шесть лет брака в народе называют "чугунной свадьбой". По словам специалистов, это время говорит о том, что настала пора укреплять свой дом.
Осадчая опубликовала совместное фото с Горбуновым и вспомнила близких родственников, переживших Вторую мировую войну.
"Юрка, спасибо за терпение и мудрость, за любовь и за кофе в постель. Сложные времена, но переживем все вместе. Будем рассказывать внукам на их свадьбах, что главное слышать друг друга понимать, уступать. Именно так бабушка с дедом пережили вместе войну", — написала Екатерина.
Под публикацией Горбунов одним из первых оставил комментарий: "Люблю тебя, Катя! Ты самая лучшая в мире". К поздравлениям присоединились и звездные друзья пары. Среди них рэпер Алексей Потапенко (Потап), модель Даша Астафьева и модельер Лилия Пустовит.
Роман пары закрутился на съемках второго сезона проекта "Голос країни. Дети" в конце 2015 года. По словам Горбунова, к моменту, когда начались прямые эфиры, они с Осадчей уже были в отношениях.
Первенец Горбунова и Осадчей, Иван, родился лишь через 15 дней после свадьбы. Через четыре года, 19 августа 2021-го у Екатерины и Юрия родился второй сын Даниил. Также у Осадчей есть сын Илья от первого брака с бизнесменом и экс-нардепом Олегом Полищуком. Парню уже 20 лет, он учится за границей.
Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Осадчая и другие украинские знаменитости выразили возмущение действиями молодых людей, которые спаивали, насиловали девушек на вечеринках в Киеве, а впоследствии публиковали видео в Сети. Также мы писали, что Осадча прокомментировала скандал с оправдывающимся перед путинистами Валерием Меладзе.