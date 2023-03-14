Катрін Денев на телебаченні зачитала вірш відомої української письменниці
Чимало світових знаменитостей підтримують Україну у повномасштабній кривавій війні, яку розв’язала росія. В ефірі телеканалу TV5 Monde французька акторка Катрін Денев зачитала вірш "Надія" письменниці Лесі Українки.
Про це повідомив у своєму Twitter Мінкульт.
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Деталі
79-річна акторка в студії, на фоні українському прапору зачитала французькою мовою відомий вірш. Це дебютний твір Лесі Українки, який вона написала у дев’ять років. Тоді маленька легендарна українка дізналась, що її рідну тітку заслали до Сибіру через участь у революційному русі.
🇫🇷 Всесвітньо відома французька акторка Катрін Денев в етері каналу «TV5 Monde» зачитала вірш Лесі Українки «Надія» французькою. pic.twitter.com/wkoqC1KYTR— Ministry of Culture and Information Policy (@MCIPUkraine) March 14, 2023
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, —
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…
Зазначимо, що Катрін Денев, попри популярність в росії, підтримує Україну у війні проти окупантів. Так, наприклад, минулого року на відкритті Венеціанського кінофестивалю французька акторка з'явилась з українським прапором на одязі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що британський режисер Ґай Річі зняв Катрін Денев та Рамі Малека у рекламі Cartier. Також ми розповідали, що особиста косметичка Катрін Денев пішла з молотка на благодійному аукціоні французького режисера Мішеля Азанавічуса, який став амбасадором платформи UNITED24.