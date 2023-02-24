Елтон Джон пожертвує Україні 125 тисяч доларів — на що підуть гроші

Британський співак Елтон Джон

Світові знаменитості щодня підтримують Україну не тільки публікаціями у соцмережах, але й фінансово. Благодійний фонд британського співака Елтона Джона пожертвує через фандрайзингову платформу UNITED24 125 тисяч доларів.

Про це повідомляється на Facebook сторінці UNITED24.

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За ці кошти придбають десять біохімічних аналізаторів крові, щоб усі українці, які живуть із ВІЛ, і надалі мали доступ до високоякісного огляду та лікування.

"Обіцянка, яку я дав з київської сцени, залишається незмінною: я підтримуватиму народ України як ніколи раніше", — заявив Елтон Джон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський гурт Imagine Dragons записав креативне привітання, яке можна почути в українському літаку SkyUp&UNITED24 перед вильотом. Також ми розповідали, що відомий виконавець кантрі-музики Бред Пейслі приєднався до команди амбасадорів платформи UNITED24. Лауреат премій Grammy та Academy of Country Music Awards підтримуватиме напрям "Відбудова України".