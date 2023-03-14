Катрин Денев на телевидении зачитала стихотворение известной украинской писательницы
Многие мировые знаменитости поддерживают Украину в полномасштабной кровавой войне, которую развязала россия. В эфире телеканала TV5 Monde французская актриса Катрин Денев зачитала стихотворение "Надія" писательницы Леси Украинки.
Об этом сообщил в своем Twitter Минкульт.
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Подробности
79-летняя актриса в студии, на фоне украинского флага зачитала на французском языке известное стихотворение. Это дебютное произведение Леси Украинки, которое она написала в девять лет. Тогда маленькая легендарная украинка узнала, что ее родную тетю сослали в Сибирь из-за участия в революционном движении.
🇫🇷 Всемирно известная французская актриса Катрин Денев в эфире канала «TV5 Monde» зачитала стихотворение Леси Украинки «Надежда» на французском. pic.twitter.com/wkoqC1KYTR— Ministry of Culture and Information Policy (@MCIPUkraine) 14 марта, 2023
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, —
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…
Отметим, что Катрин Денев, несмотря на популярность в россии, поддерживает Украину в войне против оккупантов. Так, например, в прошлом году на открытии Венецианского кинофестиваля французская актриса появилась с украинским флагом на одежде.
Напомним, ранее мы писали, что британский режиссер Гай Ричи снял Катрин Денев и Рами Малека в рекламе Cartier. Также мы рассказывали, что личная косметичка Катрин Денев ушла с молотка на благотворительном аукционе французского режиссера Мишеля Азанавичюса, ставшего послом платформы UNITED24.