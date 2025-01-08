Даша Кацурина показала стройные ножки в колготках

Бизнесвумен Даша Кацурина. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Блогер и бизнесвумен Даша Кацурина поделилась соблазнительными кадрами. Она попозировала перед камерой в полупрозрачных колготках и на каблуках.

Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Влюбленная Дантеса поделилась кадрами, на которых позировала перед камерой в фотостудии на стуле. Для фотосессии она выбрала черный свитер собственного бренда, полупрозрачные колготки и каблуки в тон. Свой соблазнительный образ она дополнила объемной укладкой с легкими волнами и нежным макияжем с акцентом на румянец.

"Mood (с англ. настроение — Ред.) 2025", — подписала кадры она.

Даша Кацурина в обольстительном образе. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Поклонники в восторге от новой фотосессии девушки. Пользователи соцсетей восхищаются стилем девушки.

"Секси фрау".

"Невероятно красиво и эстетически сексуально".

"Даша, ты невероятная".

"Ну какая вы роскошная".

Комментарии под фото Даши Кацуриной. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Ранее Кацурина залюбовался счастливыми свитилинами с Дорофеевой и детьми.

Також Дантес и Кацурина сняли романтическое видео на фоне Карпат.