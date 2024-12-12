Кацуріна зняла дітей у рекламі власного бренду

Бізнесвумен Даша Кацуріна із донькою Олександрою. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася із шанувальниками світлинами зі своїми дітьми — сином Іваном та донькою Олександрою. Вона представила святкову колекцію одягу.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Кохана Дантеса презентувала нову колекцію одягу із святковим принтом змії. Даша позувала перед камерою у лонгсліві, сукні та шортах власного бренду. Донька Кацуріної Саша була вдягнена у білий лонгслів із принтом змії, який на ній виглядав як сукня з довгим рукавом.

Син Кацуріної Іван позував у мами на руках в білій кофтинці по розміру та чорних джинсах. Діти виглядали дуже щасливими та бавились.

"Даша Кацуріна разом зі своїми дітьми в кадрі відображають атмосферу сезону — збереження найважливішого", — йдеться в повідомленні.

Раніше Кацурін замилував щасливими світилинами з Дорофєєвою та дітьми.

Також Дантес та Кацуріна зняли романтичне відео на тлі Карпат.