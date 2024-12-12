Кацурин сняла детей в рекламе собственного бренда

Бизнесвумен Даша Кацурина с дочерью Александрой. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Блогер и бизнесвумен Даша Кацурина поделилась с поклонниками фотографиями со своими детьми — сыном Иваном и дочерью Александрой. Она представила праздничную коллекцию одежды.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Любимая Дантеса представила новую коллекцию одежды с праздничным принтом змеи. Даша позировала перед камерой в лонгсливе, платье и шортах собственного бренда. Дочь Кацуриной Саша была одета в белый лонгслив с принтом змеи, который на ней выглядел как платье с длинным рукавом.

Сын Кацуриной Иван позировал у мамы на руках в белой кофте по размеру и черных джинсах. Дети выглядели очень счастливыми и игрались.

"Даша Кацурина вместе со своими детьми в кадре отражают атмосферу сезона — сохранение самого важного", — говорится в сообщении.

Ранее Кацурин восхитил счастливыми фотографиями с Дорофеевой и детьми.

Также Дантес и Кацурин сняли романтическое видео на фоне Карпат.