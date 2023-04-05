Кемерон Діас, Едді Мерфі та інші зірки можуть повернутися до озвучки мультфільму "Шрек"

Голлівудські актори Майк Майєрс, Кемерон Діас та Едді Мерфі

Засновник і генеральний директор компанії Illumination Кріс Меледандрі, який також виступає творчим партнером DreamWorks Animation, підтвердив старт переговорів із голлівудськими зірками Майком Майєрсом, Кемерон Діас та Едді Мерфі з приводу нової частини "Шрека".

Про це повідомляє видання Variety.

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Подробиці

Після успіху сиквелу "Кіт в чоботях" Едді Мерфі, який озвучив Осла заявив, що без роздумів погодиться взяти участь у ще одному "Шреку". Також він зазначив, що хотів би побачити спін-офф про свого персонажа.

Зі свого боку Меледандрі зазначив, що ентузіазм Мерфі щодо повернення у франшизу йому дуже подобається, і він готовий підтримати ідею ще одного спін-оффа, який розкаже тільки про кумедного персонажа фільмів про Шрека.

Голлівудські суперзірки поки що не уклали угод про участь у майбутньому мультфільмі, який стане п’ятим у франшизі про зеленого монстра. Variety зазначило, що переговори з акторами "проходять добре", і вони "виявляють ентузіазм", щоб повернутися до своїх ролей.

Розмови про можливу п'яту частину "Шрека" ходили ще кілька років тому. Тоді повідомляли, що реліз планують 2019-го, проте жодного анонсу так і не було. За франшизу відповідає DreamWorks, яка випустила всі чотири частини Шрека і пов'язані з ним спін-офи.

Четвертий фільм вийшов у кінопрокат 2010 року, і зібрав понад 750 млн доларів у світовому прокаті. "Шрек" — одна з найбільш касових анімаційних франшиз в історії кінопрокату. Друга частина зібрала понад 928 мільйонів доларів і знаходиться на 15-му рядку найуспішніших мультфільмів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що іспанський актор Антоніо Бандерас натякнув на повернення "Шрека" на великі екрани. Також ми розповідали, що шоумен Володимир Остапчук озвучив українською мовою персонажа відеоігор Супер Маріо у новому мультфільмі.