Кэмерон Диас, Эдди Мерфи и другие звезды могут вернуться к озвучке мультфильма "Шрек"

Голливудские актеры Майк Майерс, Кэмерон Диас и Эдди Мерфи

Основатель и генеральный директор компании Illumination Крис Меледандри, также выступающий творческим партнером DreamWorks Animation, подтвердил старт переговоров с голливудскими звездами Майком Майерсом, Кэмерон Диас и Эдди Мерфи по поводу новой части "Шрека".

Об этом сообщает издание Variety.

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После успеха сиквела "Кот в сапогах" Эдди Мерфи, который озвучил Осла заявил, что без раздумий согласится принять участие в еще одном "Шреке". Также он отметил, что хотел бы увидеть спин-офф о своем персонаже.

Со своей стороны Меледандри отметил, что энтузиазм Мерфи по возвращению во франшизу ему очень нравится, и он готов поддержать идею еще одного спин-оффа, который расскажет только о забавном персонаже фильмов о Шреке.

Голливудские суперзвезды пока не заключили соглашений об участии в будущем мультфильме, который станет пятым во франшизе о зеленом монстре. Variety отметило, что переговоры с актерами "проходят хорошо", и они "выражают энтузиазм", чтобы вернуться к своим ролям.

Разговоры о возможной пятой части "Шрека" ходили еще несколько лет назад. Тогда сообщалось, что релиз планируется в 2019-м, однако никакого анонса так и не было. За франшизу отвечает DreamWorks, выпустившая все четыре части Шрека и связанные с ним спин-офы.

Четвертый фильм вышел в кинопрокат в 2010 году и собрал более 750 млн долларов в мировом прокате. "Шрек" — одна из самых кассовых анимационных франшиз в истории кинопроката. Вторая часть собрала более 928 миллионов долларов и находится на 15-й строчке самых успешных мультфильмов.

Напомним, ранее мы писали, что испанский актер Антонио Бандерас намекнул на возвращение "Шрека" на большие экраны. Также мы рассказывали, что шоумен Владимир Остапчук озвучил на украинском языке персонажа видеоигр Супер Марио в новом мультфильме.