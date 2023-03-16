Відомий шоумен озвучив українською персонажа відеоігор Супер Маріо у новому мультфільмі

Герої фільму "Брати Супер Маріо в кіно"

Вже п’ятого квітня в український кінопрокат виходить комп'ютерно-анімаційний пригодницький фентезійний комедійний фільм "Брати Супер Маріо в кіно", створюваний студією Illumination спільно з Nintendo. Головного героя в українському дубляжі озвучив шоумен Володимир Остапчук.

Новини.LIVE розкаже подробиці майбутньої прем’єри.

Деталі

Це третій повнометражний фільм, заснований на серії популярних відеоігор Mario. Легендарні персонажі Nintendo Super Mario Bros десятиліттями були невід’ємною частиною попкультури та однією з найулюбленіших та найвпізнаваніших ігор серед геймерів з усього світу.

"Маріо імпонує мені силою волі, твердістю характеру та жагою йти до кінця. Навіть якщо йому щось не все вдається з першого разу, він не втомлюється пробувати знову і знову. Саме тому Маріо має перемогти, тому що він ніколи не опускає рук. А ще нас об’єднує нелюбов до грибів, що згодом грає з нами злий жарт. А от відрізняємося ми, мабуть, вусами, бо я все життя не наважувався їх відростити.

Попри те, що це не перший мій досвід у дубляжі, роботу над цим проєктом я запам’ятаю надовго. Маріо — італієць, відповідно нам з командою було важливо відтворити характерний акцент героя. Звісно, що перші спроби зазнавали невдач, а Маріо чомусь нагадував скоріше німця чи грузина, та з часом, після десятків дублів, нам таки вдалося знайти вірне звучання. Тому приходьте в кіно, щоб зацінити мій італійський акцент і наcолодитися незабутнім гумором, яскравим екшном й фантастичною історією, закладеною в сюжет", — прокоментував роботу над дубляжем Остапчук.

До команди українського дубляжу також приєднались акторка театру і кіно Антоніна Хижняк та актор Михайло Кукуюк. В оригінальному мультфільмі кінозірки Кріс Пратт та Чарлі Дей озвучують Маріо та Луїджі відповідно.

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