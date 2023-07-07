Холоденко оприлюднила свої спостереження про стосунки між жінками та чоловіками

Психологиня Наталія Холоденко. Фото: Google

Популярна психологиня Наталія Холоденко, на яку лише в Instagram підписані майже 600 тисяч фоловерів, активно веде соцмережі. Цього разу подружка багатьох знаменитостей поділилась професійними й особистими спостереженнями про стосунки між жінками та чоловіками.

Відповідний пост з'явився в Instagram Холоденко.

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Безкоштовні поради та висновки

40-річна Наталія Холоденко опублікувала 23 пункти власних висновків про стосунки.

1. Спілкуються не люди, а їхні діагнози.

2. Люди не змінюються, якщо вони не покращують стан своїх діагнозів (а це вони повинні свідомо вибрати).

3. Заради кохання людина може робити щось грандіозне перший рік.

4. Більшість жінок виправдовують чоловіків, чекають дива, якого ніколи не станеться.

5. Якщо він не твоїх поглядів на норму матеріального життя, він або буде тебе звинувачувати у корисливості, або зробить з тебе істеричку.

6. Газлайтинг існує! Психосоматичний також.

7. Якщо ти хочеш когось перероблювати, це просто не твоя людина.

8. Дитина у родині, де всі злі і кричать одне на одного, не росте у повній сім’ї.

9. Існує багато успішних бізнесів і мало адекватних сімей. Бо слабо адекватні люди можуть бути успішними, але вони не можуть побудувати щастя.

10. Жінка приймає, чоловік дає. Якщо ти тягнеш все на собі і тобі ще дорікають — це гомосексуальні стосунки в їх гіршому варіанті.

11. Жінки стають сильними, бо вони не можуть розслабитись поряд зі слабкими чоловіками.

12. Адекватних чоловіків набагато менше, ніж жінок, бо вони статистично менше читають психологічних книг та ходять до психологів.

13. Людина із залежностями знищить твоє життя.

14. Якщо тебе б’ють і принижують, а ти терпиш, щоб не лишитись одна, то ти ненавидиш себе і не віриш в себе. Спочатку іти, потім витратити рік на хороше ставлення до себе і потім стосунки.

15. Любити себе — це не давати себе ображати.

16. Жінки також аб’юзять чоловіків, доводять їх до інфарктів і смерті.

17. Коли ви не поважаєте одне одного ви не можете любити, ви можете лише залежати від гормональних гойдалок від любові до ненависті.

18. Любов — це про здоров’я, турботу, повагу і секс!

19. Якщо ви не хочете одне одного — це не стосунки ч/ж. Це дружба або спільна оренда житла.

20. Якщо страх одинокості пропрацьовувати, то менше шансів будувати сім’ю з тими, хто до неї не доріс.

21. Всіх вистачить всім! Налаштовуєш мізки і приходять адекватні!

22. Найбільше, що ти можеш отримати від чоловіка, це на початку стосунків. Тому ідея "я його трошки підкорила і буде краще", утопічна.

23. Якщо ти одна — ти нормальна!

Реакція соцмереж

Більшість підписників подякували Холоденко за поради та висновки. Але деякі користувачі соцмереж побачили зневагу до чоловіків чи не в кожному пункті.

В кожному пункті зневага до чоловіків. Не перегинайте!

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Типу жінка може стати сильною тільки поряд зі слабким чоловіком. Гендерна модель "жінка бере, а чоловік дає" — це ж архаїка якась. А про гомосексуальні стосунки із негативним наративом — взагалі топчік сучасної, політкоректної психології про стосунки.

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