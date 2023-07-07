Холоденко обнародовала свои наблюдения про отношения между женщинами и мужчинами

Психолог Наталья Холоденко. Фото: Google

Популярный психолог Наталья Холоденко, на которую только в Instagram подписаны почти 600 тысяч фолловеров, активно ведет соцсети. На этот раз подружка многих знаменитостей поделилась профессиональными и личными наблюдениями об отношениях женщин и мужчин.

Соответствующий пост появился в Instagram Холоденко.

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40-летняя Наталья Холоденко опубликовала 23 пункта собственных выводов об отношениях.

1. Общаются не люди, а их диагнозы.

2. Люди не изменяются, если они не улучшают состояние своих диагнозов (а это они должны сознательно выбрать).

3. Ради любви человек может делать что-то грандиозное в первый год.

4. Большинство женщин оправдывают мужчин, ждут чуда, которого никогда не произойдет.

5. Если он не твоих взглядов на норму материальной жизни, он или будет тебя обвинять в корысти, или сделает из тебя истеричку.

6. Газлайтинг существует! Психосоматический тоже.

7. Если ты хочешь кого-то переделывать, это просто не твой человек.

8. Ребенок в семье, где все злые и кричат друг на друга, не растет в полной семье.

9. Есть много успешных бизнесов и мало адекватных семей. Так как слабо адекватные люди могут быть успешными, но они не могут построить счастье.

10. Женщина принимает, мужчина дает. Если ты тянешь все на себя и тебя еще упрекают — это гомосексуальные отношения в их худшем варианте.

11. Женщины становятся сильными, потому что они не могут расслабиться рядом со слабыми мужчинами.

12. Адекватных мужчин гораздо меньше, чем женщин, потому что они статистически меньше читают психологические книги и ходят к психологам.

13. Человек с зависимостями уничтожит твою жизнь.

14. Если тебя бьют и унижают, а ты терпишь, чтобы не остаться одна, ты ненавидишь себя и не веришь в себя. Сначала идти, потом потратить год на хорошее отношение к себе и потом отношения.

15. Любить себя — это не давать себя оскорблять.

16. Женщины также абьюзят мужчин, доводят их до инфарктов и смерти.

17. Если вы не уважаете друг друга, вы не можете любить, вы можете только зависеть от гормональных качелей от любви к ненависти.

18. Любовь — это о здоровье, заботе, уважении и сексе!

19. Если вы не хотите друг друга — это не отношения м/ж. Это дружба или совместная аренда жилья.

20. Если страх одиночества прорабатывать, то меньше шансов строить семью с теми, кто до нее не дорос.

21. Всех хватит на всех! Настраиваешь мозги и приходят адекватные!

22. Больше всего, что ты можешь получить от мужчины, это в начале отношений. Поэтому идея "я его немного покорила и будет лучше" — утопическая.

23. Если ты одна — ты нормальная!

Реакция соцсетей

Большинство подписчиков поблагодарили Холоденко за советы и выводы. Но некоторые пользователи соцсетей увидели пренебрежение к мужчинам почти в каждом пункте.

В каждом пункте пренебрежение к мужчинам. Не перегибайте!

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Типа женщина может стать сильной только рядом со слабым мужчиной. Гендерная модель "женщина берет, а мужчина дает" — это архаика какая-то. А о гомосексуальных отношениях с негативным нарративом вообще топчик современной, политкорректной психологии об отношениях.

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