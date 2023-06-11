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Що Андре Тан зробив вперше у свої 40 років

11 червня 2023 12:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Що Андре Тан зробив вперше у свої 40 років
Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно дизайнер Андре Тан відсвяткував ювілей. Другу багатьох українських знаменитостей виповнилось 40 років. Втім виявилось, що дизайнер не дуже полюбляє готувати. А одну з найелементарніших страв Андрій Тищенко (його справжнє ім’я) він приготував тільки цього тижня. 

Про свої кулінарні здобутки дизайнер розповів в сторіз Instagram. 

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Подробиці 

За словами Андрія до нього в гості завітала його донька Софія. Семирічна дівчинка попросила батька приготувати їй макарони. Виявляється, дизайнер ніколи в житті їх не варив. 

Тому він став знімати процес приготування на телефон, називаючи процес "шок-контентом". 

"Готовка це не моє від слова зовсім. Ми з нею на Ви. Але донька хоче, це святе", — зауважив Андре Тан. 

За кілька хвилин дизайнер показав результат свого експерименту. Себе він назвав великим кухарем Рататуєм та попросив підписників похвалити його. На жаль, коментувати сторіз не можна. Залишається тільки здогадуватися, як шанувальники Андре Тана відреагували на такі зізнання дорослого чоловіка. 

Відзначимо, що донька дизайнера живе з її матір’ю, Аліною Харечко. З нею дизайнер розлучився 2021 року.

Макарони від Андре Тана. Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що в  Андре Тана виникли проблеми зі здоров'ям: дизайнер був під крапельницями. Також ми розповідали, що Андре Тан та шеф-кухар Клопотенко випустили унікальну колекцію одягу, присвячену борщу.

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