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"Холостяк" Терен виправдався за свої численні поцілунки на шоу

1 грудня 2024 09:38
Марія Покровська - Редактор
Холостяк-13 — Олександр Терен виправдався за поцілунки з учасницями
Олександр "Терен" Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu
Марія Покровська - Редактор

Головний герой шоу "Холостяк-13" Олександр "Терен" Будько відреагував на обурення глядачів через його чисельні поцілунки із учасницями. Ветеран пояснив, що для нього означає ця близькість.

Своєю думкою холостяк поділився в Instagram

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Олександр Терен про поцілунки на шоу

Накал пристрастей зростає з кожним ефіром реаліті. За п'ять епізодів шоу холостяк вже встиг поцілуватися із сімома дівчатами, що викликало хвилю обговорень у мережі.

У своєму блогу Терен виправдався за таку поведінку та відповів, що для нього поцілунки — важливий елемент пізнання людини та зближення із нею.

"Друзі, багато хто з вас звертає увагу на мої поцілунки в проєкті "Холостяк", і ви маєте розуміти, що кожен поцілунок — це частина великого процесу пошуку справжніх почуттів і емоційного зв’язку. Мій шлях в реаліті — це не лише романтика, а й можливість дізнатися більше про себе, про те, що для мене важливо в стосунках, і про людей, які знаходяться поруч. Для мене кожен поцілунок — це важлива частина знайомства і пізнання", — написав Олександр.

Олександр Терен
Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Окрім того, головний герой проєкту наголосив, що в житті не всі побачення із дівчатами відбуваються в один день, як це показано по телебаченню.

"До речі, всі побачення не знімаються за один день, це монтажна група старається, щоб ви все побачили за декілька годин. Дякую всім за вашу підтримку і розуміння! Ви чудові, і я обіцяю, що все стане більш зрозумілим, коли цей шлях наблизиться до свого завершення", — додав холостяк.

Раніше Олександр Терен відреагував на жорсткий хейт в мережі.

Нагадаємо, також ми писали, хто з учасниць покинув шоу в п'ятому епізоді.

шоу Холостяк шоу поцілунки кохання Олександр "Терен" Будько

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10:12 В Україні з'являться нові іспити під час вступної кампанії-2025

09:58 Окупанти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні, є жертви

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

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